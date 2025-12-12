Mohamed Salah regresa a la convocatoria del Liverpool tras controversia

El regreso a la dinámica del equipo se produce luego de que Salah se perdiera el partido de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán. La ausencia y la posterior inclusión en la lista de convocados llegan tras una semana marcada por declaraciones polémicas del atacante que pusieron en duda su futuro en Anfield.

Según reportes de medios británicos como BBC y Sky Sports, el entrenador Arne Slot tomó la decisión de convocar al jugador tras su conversación del viernes, priorizando el beneficio deportivo del club. Slot había anunciado previamente que abordaría la situación directamente con el egipcio.

La controversia se originó el pasado fin de semana, tras el empate ante el Leeds United (3-3), partido en el que Salah fue suplente por tercer encuentro consecutivo. Ante los medios, el jugador criticó abiertamente la gestión y sugirió una mala relación con Slot.

En sus declaraciones, el “faraón” acusó al Liverpool de haberlo dejado “a los pies de los caballos”, dejando entrever su salida posterior a la Copa Africana de Naciones y afirmando que alguien dentro del club estaba buscando su traspaso.

Independientemente del resultado de este sábado, Salah se unirá a la selección de Egipto el próximo lunes para disputar la Copa Africana. El futuro del jugador en el club, al que está ligado por contrato hasta junio de 2027 y donde es el mejor pagado de la plantilla, podría definirse en las próximas semanas.

El interés de Arabia Saudí por el delantero se mantiene latente. El rendimiento del egipcio viene siendo objeto de debate esta temporada, ya que disminuyó en comparación con la campaña anterior, cuando fue reconocido como el mejor jugador de la Premier League.