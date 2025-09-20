Conmoción en Ecuador: Asesinan a “Speedy” González, exjugador de Olimpia

Conocido como "Speedy" por su destacada velocidad, el extremo ecuatoriano inició su carrera en Independiente del Valle, pasando luego por clubes importantes como Liga de Quito, Aucas, Deportivo Cuenca y Delfín, además de tener experiencia en México. En Paraguay, su paso por el Decano en la temporada 2017 dejó una huella en el club, no precisamente por un buen desempeño, sino por la falta de adaptación al fútbol paraguayo que le costó su prematura salida de la entidad de Para Uno, recordando que había sido un pedido expreso del entrenador uruguayo Pablo Repetto, quien lo tuvo en un nivel superlativo en Independiente del Valle.

La trágica noticia provocó una ola de luto en redes sociales. Olimpia se sumó a las condolencias con un emotivo mensaje en sus cuentas oficiales: “Lamentamos el fallecimiento de Jonathan González, futbolista que defendió nuestra camiseta en el año 2017. En este momento de profundo dolor, acompañamos a los miembros de su familia y allegados. QEPD”. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y los clubes donde militó, como Independiente del Valle y el 22 de Julio FC, su último equipo, también expresaron su profundo pesar.

El 22 de Julio FC publicó un sentido comunicado, recordando a González no solo como un jugador, sino como “un hermano, un amigo y un ejemplo de compromiso dentro y fuera de la cancha”. El club finalizó su despedida con un conmovedor “Descansa en paz, Speedy González. Nunca caminarás solo”.

Según los reportes de la prensa ecuatoriana, la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer los hechos. Sin embargo, hasta el momento, la Policía Nacional no brindó un informe oficial sobre los responsables ni las circunstancias exactas que rodearon el violento asesinato que interrumpió la vida y la carrera de este jugador nacido en la ciudad ecuatoriana de Quinindé. Un suceso que enlutece no solo al mundo del fútbol, sino a todo el universo deportivo.