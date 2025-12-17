Primera B: Tiozzo y Zaracho estarán al frente del 12 de Octubre de Santo Domingo

“Dos grandes conocidos de la casa, exjugadores y campeones, Marcos Tiozzo, quien asumirá como Director Técnico Principal, y Domingo Zaracho, como Asistente Técnico y Coordinador General, serán los responsables de liderar al plantel para el Campeonato de la Primera B 2026. Les deseamos el mayor de los éxitos a ambos”, se puede leer en uno de los posteos de las redes sociales del mencionado club.

Además, también se suman al Cuerpo Técnico Ariel Cuenca, como Asistente 2°, y Ricardo Medina, como Coordinador Administrativo, respectivamente, quienes también el pasado lunes, junto a Tiozzo y Zaracho, arrancaron en sus respectivas funciones con las primeras actividades en las instalaciones de la citada institución, preparándose para la próxima temporada.

Cabe recordar que el 12 de Octubre de Santo Domingo se adjudicó el subcampeonato de la Primera División C y el ascenso a la Primera B luego de vencer a Capitán Figari por 1-0 el pasado octubre, en la ronda de cierre del certamen del cuarto y último nivel de nuestro balompié, que tiene como monarca al 1º de Marzo de Fernando de la Mora.

