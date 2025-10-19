Primera C: 12 de Octubre, subcampeón y ascendido a la “B”

Con el agónico gol de Nelson Riquelme, al minuto 94, el 12 de Octubre de Santo Domingo pudo vencer al duro Capitán Figari para culminar en el segundo lugar de la Primera División C, la cuarta y última categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El monarca 1º de Marzo, que quedó libre luego de la descalificación del Cristóbal Colón de Ñemby por alistar a jugadores en situación irregular, acumuló 47 puntos, uno más que el “12”, que había escalado a la segunda colocación tras adjudicarse los puntos perdidos en campo contra el Conquistador de Ñemby.

General Caballero de Zeballos Cue, que superó por 2-0 al Atlético Juventud, palpitó hasta el último momento con el ascenso, ya que el empate no le alcanzaba al 12 de Octubre. Sin embargo, los “matarifes” quedaron con las manos vacías, en la tercera posición, con 45.

En el choque entre clubes de Mariano Roque Alonso, Pilcomayo y Humaitá igualaron 1-1. El sábado, Sport Colonial venció 2-1 a General Caballero de Campo Grande.