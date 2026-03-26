Ciclismo: Itapúa será sede del Campeonato Panamericano de Mountain Bike XCO 2026.

En el mes de abril se esperan dos semanas a puro deporte en el departamento de Itapúa, con la celebración de grandes competencias internacionales de ciclismo. El 11 y 12 de abril se disputará la Copa Aguavista XCO UCI Clase 1 – Edición Nº 13, que actuará como Test Event oficial del Campeonato Panamericano de MTB XCO, XCC, XCR, XCE 2026, organizado por la Federación Paraguaya de Ciclismo (FPC) y el Grupo Consur Bike Club, bajo el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI). El Panamericano disputará del 15 al 19 del mismo mes.

Se desarrollarán en el circuito de MTB XCO de Aguavista, que se encuentra dentro del Complejo Residencial Aguavista, en el distrito de San Juan del Paraná, a unos 20 minutos de Encarnación.

Los organizadores destacan que, con más de una década de trayectoria, el circuito cumple con los estándares UCI. Fue sede de competencias en los Juegos ODESUR 2022 y el Panamericano Junior ASU 2025.

El trazado mide 5,1 km por vuelta, con más de 100 metros de desnivel positivo por giro y supera las 100 curvas, combinando múltiples superficies: 350 m de pavimento de piedra (empedrado); 280 m de baldosas de cemento; 110 m de asfalto; 4.360 m de ripio compactado (piso de todo tiempo); 3 puentes de madera (incluido uno colgante), 3 curvas peraltadas y un rock garden casi al final del circuito.

Como sello distintivo, 400 metros del recorrido transcurren a orillas del río Paraná, aportando un marco natural único en la región.

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Destacadas figuras del ciclismo

El país recibirá a destacados corredores del BH Coloma Team, uno de los equipos más importantes del circuito mundial de mountain bike, que compite regularmente en la UCI Mountain Bike World Series. Entre las figuras confirmadas se encuentran Catalina Vidaurre (Chile), Ulan Bastos Galinski (Brasil) y Catriel Soto (Argentina).

Catalina Vidaurre es actualmente una de las ciclistas más destacadas de América. Campeona nacional de Chile y campeona sudamericana de XCO, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y ha logrado importantes resultados en Europa, incluyendo victorias en el circuito Internazionali d’Italia Series y participaciones dentro del Top 20 del ranking mundial.

Por su parte, Ulan Bastos Galinski llega como una de las grandes promesas del MTB mundial. Campeón brasileño de Cross Country Olímpico y representante de su país en los Juegos Olímpicos de París 2024, se ha consolidado como uno de los principales exponentes del ciclismo de montaña en América Latina.

El argentino Catriel Soto, uno de los corredores más experimentados del continente, cuenta con una destacada trayectoria internacional. Fue campeón panamericano de XCO, medallista en Juegos Panamericanos y participante en dos Juegos Olímpicos, además de múltiples títulos nacionales en Argentina.

Para la organización, la llegada de atletas de este nivel eleva la competencia deportiva, y reafirma a Paraguay como un escenario cada vez más atractivo para el MTB internacional.