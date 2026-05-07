Los árbitros designados para la sexta ronda de la División Intermedia

La jornada inaugural tendrá dos focos de atención principales. El Barrio Ricardo Brugada vibrará con el fútbol de ascenso en un escenario siempre especial, mientras que en la ciudad de Carapeguá, el equipo local se prepara para una verdadera prueba de fuego. El 12 de Junio de Villa Hayes, conocido como el “León Chaqueño”, expondrá su liderato en condición de visitante. Es un duelo en el que si el Sportivo Carapeguá logra dejar los puntos en casa, alcanzará la línea de los punteros en una clasificación que no da tregua.

Actualmente, la cima del torneo es una pulseada constante entre el 12 de Junio de Villa Hayes y el General Caballero de Juan León Mallorquín, ambos igualados con 13 unidades. Mientras el equipo chaqueño abre la fecha en uno de los dos encuentros de este viernes, el “Rojo” mallorquino —vigente campeón de la Copa Paraguay— deberá esperar hasta el domingo para entrar en escena.

El elenco de Humberto “Loro” Ovelar tendrá una parada difícil en la “Ciudad de los Mitos y Leyendas”, donde visitará al necesitado de protagonismo, Deportivo Capiatá con la misión de mantener su invicto y la punta del certamen.

Los partidos de mañana

Resistencia SC vs. Paraguarí AC

Estadio: Tomás Beggan Correa.

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Horario: 17:00.

Árbitro: Nelson Palma.

Asistentes: Jorge Gómez y Joel Noguera.

Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

Sportivo Carapeguá vs. 12 de Junio VH

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 19:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Julio Aranda y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: Juan López.

La cartelera sabatina

Independiente CG vs. 3 de Noviembre

Estadio: Ricardo Gregor.

Horario: 10:00.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: Saturnino Cáceres y César Silva.

Cuarto árbitro: José Franco.

Tacuary FBC vs. Fernando de la Mora

Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Jara.

Asistentes: Armindo Rojas y Ever Delgado.

Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Programa del domingo

Deportivo Capiatá vs. General Caballero JLM

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 10:00.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Jesús Alcaraz y Ricardo Ortiz.

Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

Benjamín Aceval vs. Encarnación FC

Estadio: Isidro Roussillón.

Horario: 10:00.

Árbitro: Óscar Barrios.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Lucio García.

Cuarto árbitro: Blas Medina.

Lunes se completa la ronda

Atlético Tembetary vs. Deportivo Santaní

Estadio: La Arboleda.

Horario: 17:00.

Árbitro: Marco Franco.

Asistentes: Félix Arzamendia y Paulo López.

Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Sol de América vs. Guaireña FC

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 19:30.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Aníbal Esteche y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol