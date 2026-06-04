Costa de Marfil venció por primera vez a Francia en un duelo marcado por el cruce de los hermanos Doué

Un gol y una asistencia de Guela Doué, hermano del atacante del París Saint Germain Desire Doue, suplente con Francia y sin minutos este jueves en Nantes, dio un triunfo sin precedentes a Costa de Marfil ante el combinado galo, al que nunca antes había ganado, en el choque de preparación jugado en Nantes.

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Guela Doue juega en el Estrasburgo. De la Ligue 1. Semifinalista de la Liga Conferencia, eliminado por el Rayo. Nació en Angers hace 23 años. Hijo de padre marfileño acudió a la llamada de la selección africana, en la que milita. Enfrente, esta vez, Desiré, uno de los destacados del PSG, que nació en la misma ciudad francesa pero dos años más tarde. Optó por jugar con Francia, de donde es la madre.

Es Desire el destacado, el que más sobresale, referencia en el PSG, dos veces campeón de la Liga de Campeones. Sin embargo, esta vez el protagonismo lo adquirió su hermano mayor, Guela, que hizo el gol del empate de Costa de Marfil y asistió, a cinco minutos del final, a Adam Diallo, que culminó la remontada y dio la victoria al conjunto visitante. Histórico.

Dominio galo en la primera parte y resistencia de Fofana

Kylian Mbappe abanderó al combinado galo en la primera parte, cuando el conjunto de Didier Deschamps, uno de los favoritos en el Mundial, acosó la meta marfileña sostenida por el meta Yahia Fofana, meta del Rizespor, que brilló cada vez que fue puesto a prueba. Sin embargo, el bajón galo tras el intermedio le dejó en evidencia y encajó su primera derrota después de ocho victorias y un empate en sus últimos nueve partidos.

Con impulso arrancó Francia, aparentemente con ganas de fútbol y con una ocasión detrás de otra desde el arranque. Tres aproximaciones de Mbappe en siete minutos. Una sin acierto, dos frenadas por el meta Fofana que también salió al paso de otras de Marcus Thuram y Michael Olise.

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La resistencia africana acabó al borde del intermedio, cuando Rayan Cherki aprovechó un rechace y un balón recibido de Ibrahima Konaté y desde la frontal, tras sortear a su marcador, envió la pelota a la red.

Rotación masiva y la reacción de Costa de Marfil

Francia, encuadrado en el Grupo I del mundial con Senegal, Noruega e Irak, cambió medio equipo tras el intermedio. Entre los jugadores que quedaron fuera estaban Kylian Mbappe, Michael Olise, Aurelien Tchouameni, Theo Hernández y Dayot Upamecano.

Costa de Marfil, que también estará en el Mundial junto a Alemania, Ecuador y Curazao, había avisado en el tramo final de la primera parte pero fue al inicio de la segunda, en plena relajación local, cuando tuvo acierto. Empató en el 53, cuando un gran pase de Nicolas Pepe fue recogido por Guela Doue que enfiló el mano a mano con Mike Magnian y no falló. Marcó el empate.

El golpe final de Adam Diallo

El choque decayó con las interrupciones por los cambios y el cansancio. Pero Costa de Marfil creyó más en la victoria. Una incursión de Guela Doue por la derecha acabó con un pase al área que, de primeras, remató el atacante del Manchester United, Adam Diallo, que no pudo evitar el triunfo de Costa de Marfil y dejó en evidencia a Francia.

Los mejores momentos del partido

Ficha técnica

Francia (1): Mike Maignan; Jules Kounde (Malo Gusto, minuto 66), Dayot Upamecano (Maxence Lacroix, minuto 46), Ibrahima Konaté (Lucas Hernandez, minuto 67), Theo Hernández (Lucas Digne, minuto 46); Aurelien Tchouameni (Ngolo Kante, minuto 46), Adrien Rabiot (Kouadio Kone, minuto 67); Michael Olise (Maghnes Akliouche, minuto 46), Marcus Thuram (Bradley Barcola, minuto 89), Rayan Cherki (Warren Zaire Emery, minuto 78); y Kylian Mbappe (Jean Philippe Mateta, minuto 46).

Costa de Marfil (2): Yahia Fofana; Guela Doue, Emmanuel Agbadou, Wilfried Singo, Ghislain Konan (Christopher Operi, minuto 68); Oumar Diakite (Amad Diallo, minuto 46), Seko Fofana (Yoan Ange Bonny, minuto 68), Frank Kessie (Christ Inao Oulai, minuto 68); Simon Adingra (Nicolas Pepe, minuto 46), Yan Diomande (Ibrahim Sangare, minuto 67) y Elye Wahi (Bazoumana Toure, minuto 67).

Goles: 1-0, minuto 45: Rayan Cherki; 1-1, minuto 53: Guela Doué; 1-2, minuto 84: Amad Diallo.

Árbitro: Sebastian Gishamer (AUT). Mostró tarjeta amarilla a Frank Kessie, de Costa de Marfil.

Incidencias: encuentro internacional amistoso disputado en el estadio de la Beaujoire de Nantes, ante unos 30.000 espectadores.