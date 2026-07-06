Emotivo y multitudinario recibimiento a Diego Gómez en San Juan Bautista

El recibimiento al albirrojo Diego Gómez en su natal San Juan Bautista se realizó en la entrada misma de la ciudad, donde una gran multitud, entre emociones y una inmensa alegría, aguardó con entusiasmo su arribo.

Al llegar, la multitud lo recibió con los tradicionales cánticos de la Albirroja. En medio de una cálida ovación, Gómez indicó que se sintió profundamente emocionado por el cariño de sus compueblanos.

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“Es un orgullo muy grande para mí poder representar a mi ciudad y a mi país también en esta Copa del Mundo y muy contento de este gran recibimiento”, dijo.

“Me sentí muy bien y muy contento de esta primera experiencia de jugar en un Mundial y muy contento por el gran rendimiento que tuvimos. Lastimosamente no fue como queríamos, pero dimos todo de nosotros y, de esa manera, dejar en alto el nombre de nuestro país”, indicó Gómez.

El recibimiento continuó con una multitudinaria caravana por las principales calles de San Juan Bautista, donde cientos de personas salieron a saludar y acompañar al futbolista en una verdadera fiesta de orgullo y alegría.

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Posteriormente, el mismo se dirigió hasta la casa de sus abuelos, en la comunidad de Mburika Reta, una de las compañías de este distrito, para compartir un emotivo momento en familia.

De acuerdo con las informaciones brindadas por allegados al capitán albirrojo Gustavo Gómez, el mismo estaría llegando hasta San Juan Bautista en horas de la tarde, ocasión en la que también una gran cantidad de aficionados lo estará aguardando en la entrada de la ciudad para brindarle un cálido y merecido recibimiento.