Peña en el recibimiento a la Albirroja: “Si no se cobraba ese penal, no nos iban a meter un gol”

Una multitud se congregó en la madrugada de este lunes en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para dar una calurosa bienvenida a los jugadores de la Albirroja. Entre los presentes estuvo el mandatario Santiago Peña, quien destacó el desempeño del plantel en el Mundial 2026.

Al ser consultado sobre la dolorosa eliminación ante el seleccionado de Francia, Peña elogió el planteamiento táctico del equipo y cuestionó la jugada que abrió el marcador. “Viví el partido con una emoción tremenda, con unos nervios terribles, pero realmente con un orgullo... Esa defensa infranqueable. Cada vez que un francés quería agarrar la pelota, había tres o cuatro paraguayos rodeándole. No había forma”, expresó.

El mandatario se refirió a la decisión arbitral que prácticamente definió el encuentro: “Si no se cobraba ese penal, que obviamente podemos dejar que los analistas deportivos debatan si era o no, no nos iban a meter un gol. Íbamos a ir probablemente al alargue, a terminar los 120 minutos y Orlando Gill iba a atajar de vuelta en la tanda de penales”, aseguró.

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Sin más feriados, “por el momento”

Ante el clamor popular que solicitaba decretar feriado nacional para continuar con los festejos y el recibimiento, el presidente descartó la posibilidad, aunque pidió empatía a los empleadores.

“Por el momento, no (habrá feriado). Va a ser un día duro hoy, vamos a tener un poquito de sueño, pero yo creo que nadie nos va a sacar la satisfacción de haber venido a esperarle a la selección. Vamos a pedirle a la gente: ‘Che, tengan un poco de tolerancia con los trabajadores’”, expresó.

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Respuestas a las críticas de “mufa”

En otro momento de la entrevista, los medios le consultaron sobre los comentarios en redes sociales que le atribuían cierta “mala suerte” en el debut mundialista. Peña desestimó los cuestionamientos recordando que su apoyo al proceso data de mucho tiempo atrás.

“Yo me fui al partido que Paraguay perdió con Argentina en el estadio de River, que fue el último antes de la era Alfaro. Yo siempre le apoyé a la Albirroja en las buenas y en las malas. Estuve ahí”, defendió el mandatario, reconociendo además que el arranque del torneo fue difícil: “Me fui con muchísima emoción al partido inaugural y sufrí muchísimo ese primer partido, pero el fútbol es así”.

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La mirada puesta en el Mundial 2030

Finalmente, Peña instó a mantener el apoyo al combinado nacional con miras a los importantes compromisos deportivos que se avecinan en el corto y mediano plazo.

“Ahora nos queda el gran desafío de apoyarle a la selección de vuelta desde el día uno. Ahora tenemos en dos años la Copa América, después las Olimpiadas en el 2028 y, por supuesto, aquí en Paraguay se va a jugar uno de los partidos inaugurales de la Copa del Mundo FIFA 2030, así que hay que prepararse para eso”, concluyó.

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