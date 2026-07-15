San Pedro vivió una fiesta en la inauguración del Nacional C11, pero el anfitrión cayó en su debut

La apertura del certamen estuvo cargada de música, danza y emoción. La Academia Pasos Mágicos ofreció un destacado espectáculo coreográfico con un mensaje de aliento al deporte y la cultura, acompañando el desfile inaugural de las ocho selecciones clasificadas, ante la presencia de autoridades nacionales, departamentales y dirigentes del fútbol de salón.

Otro de los momentos más aplaudidos de la noche fue la presentación de la mascota oficial “El Capi”, que se ganó rápidamente el cariño del público y aportó color y entusiasmo a la ceremonia inaugural.

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El Polideportivo Municipal registró una masiva concurrencia de aficionados, que disfrutaron de una verdadera fiesta deportiva y de un alto nivel de fútbol de salón protagonizado por niños de 11 años, representantes de distintas ciudades del país. El ambiente estuvo marcado por el entusiasmo de las delegaciones y el constante aliento de las hinchadas.

En el inicio de la competencia, Ñeemby derrotó a Colonias Unidas, Limpio superó a Ayolas y Concepción venció a Santa Rosa del Aguaray en un encuentro muy disputado. En el cierre de la jornada, Hernandarias sorprendió al anfitrión y derrotó a San Pedro de Ycuamandyyú, que no pudo comenzar con una victoria ante su público.

La competencia continúa este miércoles con la disputa de la segunda fecha, desde las 18:00. La programación contempla los encuentros Concepción vs. Colonias Unidas, Hernandarias vs. Limpio, San Pedro de Ycuamandyyú vs. Ayolas y Santa Rosa del Aguaray vs. Ñeemby, compromisos que podrían comenzar a definir a los semifinalistas.

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San Pedro de Ycuamandyyú vuelve a convertirse en el epicentro del fútbol de salón, luego de haber sido campeón nacional en la categoría C20 el año pasado. Ahora, bajo la conducción técnica del profesor Pedro Ramón Codas Libardi, la selección C11 buscará recuperarse en su segunda presentación y mantener viva la ilusión de pelear por el título ante su gente.