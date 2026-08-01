4x4 Off-Road/Club Cateura: Nueva Italia recibirá la quinta fecha del certamen

Tras la disputa de las cuatro primeras fechas del 2026; en Carapeguá, Limpio, Nueva Italia e Itá, el Campeonato Nacional Todoterreno 4x4 Off-Road, que lleva adelante el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, tendrá su continuidad mañana domingo en el circuito ubicado en la ciudad de Nueva Italia.

Lea más: 4x4 Off-Road/Club Cateura: Centurión y Génez vencen en Itá

Tal y como aconteciera el pasado mes de mayo, la mencionada ciudad ya está lista nuevamente para recibir a las potentes máquinas y sus desafiantes tripulaciones, que una vez más estarán en competencia para deleitar a todos y cada uno de los amantes del 4x4 Off-Road.

El trazado tendrá nuevamente sectores con pasto, barro, bosque, badenes naturales /yo artificiales y cursos de agua, y los portones del circuito se abrirán a las 7:00, a la espera de la reunión de pilotos, prevista para las 9:00, en la que se darán todos los detalles de la carrera que se pondrá en marcha a las 9:30, con la primera vuelta clasificatoria.

Según la organización, el precio de la entrada fue fijada en la suma de G. 30.000, la que incluye el estacionamiento.