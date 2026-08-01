Deportes
01 de agosto de 2026 a la - 19:12

4x4 Off-Road/Club Cateura: Nueva Italia recibirá la quinta fecha del certamen

Vehículo del Team San Jorge atravesando un charco, levantando barro y agua, mientras espectadores observan tras la cinta de seguridad.
Con una gran expectativa, ya se aguarda el comienzo de la quinta cita del certamen, que se desarrollará en Nueva Italia.Gustavo Machado

La ciudad de Nueva Italia será nuevamente escenario mañana domingo de una nueva fecha del Campeonato Nacional Todoterreno –la quinta de la presente temporada–, organizado por el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay.

Por Derlis Santacruz

Tras la disputa de las cuatro primeras fechas del 2026; en Carapeguá, Limpio, Nueva Italia e Itá, el Campeonato Nacional Todoterreno 4x4 Off-Road, que lleva adelante el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, tendrá su continuidad mañana domingo en el circuito ubicado en la ciudad de Nueva Italia.

Lea más: 4x4 Off-Road/Club Cateura: Centurión y Génez vencen en Itá

Tal y como aconteciera el pasado mes de mayo, la mencionada ciudad ya está lista nuevamente para recibir a las potentes máquinas y sus desafiantes tripulaciones, que una vez más estarán en competencia para deleitar a todos y cada uno de los amantes del 4x4 Off-Road.

Vehículo SUV blanco saltando sobre el barro, rodeado de espectadores con ropa casual y carpas azules al fondo.
David Centurión y Víctor Genez, con la potente camioneta Mitsubishi Montero Sport #581, del Tuyuteam Ybycuí, fueron los vencedores en la pasada fecha de Itá.

El trazado tendrá nuevamente sectores con pasto, barro, bosque, badenes naturales /yo artificiales y cursos de agua, y los portones del circuito se abrirán a las 7:00, a la espera de la reunión de pilotos, prevista para las 9:00, en la que se darán todos los detalles de la carrera que se pondrá en marcha a las 9:30, con la primera vuelta clasificatoria.

Vehículo todoterreno en movimiento por barro, levantando tierra, sin personas visibles en el primer plano.
El show de las potentes máquinas, como es habitual, está 100% garantizado.

Según la organización, el precio de la entrada fue fijada en la suma de G. 30.000, la que incluye el estacionamiento.

Programa oficial de la quinta fecha.
Programa oficial de la quinta fecha.