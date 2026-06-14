4x4 Off-Road/Club Cateura: Centurión y Genez vencen en Itá

El Campeonato Nacional Todoterreno, organizado por el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, tuvo su continuidad hoy con la disputa de la cuarta fecha del calendario 2026 en el circuito del Centro Iteño de Volantes, ubicado en la compañia Curupicayty, de la ciudad de Itá.

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La competencia, que fue en homenaje a Jorge Fernández (+), más conocido como “El Gordo Cateura”, fue ganada por David Centurión y Víctor Genez, a bordo de la potente camioneta Mitsubishi Montero Sport #581, del Tuyuteam Ybycuí, quienes fueron los más rápidos en la vuelta final y se adjudicaron la victoria tanto en la clasificación general como en la categoría TT4L.

Centurión y Genez vencieron por 7,2 segundos a Edgar Recalde y Jorge Fretes (Mitsubishi Montero, del Team Mamangá) y por 8,7 segundos a Carlos Rojas e Isidro Flores (Mitsubishi Montero, del Team Camello Py), quienes finalizaron en el segundo y tercer lugar de la clasificación general.

Luego de las vueltas clasificatorias y las finales, que se desarrollaron con un clima fresco pero agradable, los demás resultados fueron los siguientes:

En la TT1, 1) Jorge y Fiorella Domínguez (Nissan Patrol, del Team San Jorge), 2) Anita Guezzi y Suhelly Acosta (Mitsubishi Montero, del Team Guezzi) y 3) Darío Núñez y Arsenio Giménez (Toyota Rav4, del Team La Calaca).

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En la TT2, 1) Alejandro y Álvaro Ibarrola (Suzuki Vitara, del Team AA Production & Events), 2) Gustavo y Eduardo Gómez (Suzuki Vitara, del Team General Lee) y 3) Bruno González y Vanessa Recalde (Lada Niva, del Team Zamara Racing).

En la TT3, 1) Edgardo Recalde y Jorge Fretes (Mitsubishi Montero, del Team Mamangá) y 2) Daniel Villamayor y Armando Ocampos (Toyota Hilux, del Team Toyasa).

En la TT4N, 1) Luis y Adrián Espínola (Jeep CJ7, del Team Mbuyapey) y 2) José y Ariel Lezcano (Mitsubishi Montero, del Team Sejo).

En la TT4L, 1) David Centurión y Víctor Genez (Mitsubishi Montero Sport, del Tuyuteam Ybycuí) y 2) Carlos Rojas e Isidro Flores (Mitsubishi Montero, del Team Camello Py).

Y en la TT4 Extreme, 1) Sergio Troyano, Mario Colmán y Andrea Pompa (Nissan Patrol, del Team Troyano), 2) Felipe Insfrán y El Alemán (Mercedes Benz ML, del Team Insfrán Competición) y 3) Rolando Giménez y Lucio Esquivel (Daihatsu Rocky, del Team RG), respectivamente.

El evento contó con la presencia de 1.470 personas, las que disfrutaron del paso de las máquinas que ofrecieron un gran show a los amantes del 4x4 Off-Road en todas y cada una de las vueltas.

La próxima cita del certamen, la quinta, se llevará a cabo en el mes de julio, en la ciudad de Carapeguá.