ABC Motor
14 de junio de 2026 a la - 18:37

4x4 Off-Road/Club Cateura: Centurión y Genez vencen en Itá

Vehículo SUV blanco saltando sobre el barro, rodeado de espectadores con ropa casual y carpas azules al fondo.
Espectacular salto de la potente camioneta Mitsubishi Montero Sport #581, del Tuyuteam Ybycuí, al mando de David Centurión y Víctor Genez.Gustavo Machado

David Centurión y Víctor Genez, al mando de la Mitsubishi Montero Sport, del Tuyuteam Ybycuí, fueron los vencedores de la cuarta fecha del Campeonato Nacional Todoterreno que se disputó hoy en Itá.

Por Derlis Santacruz

El Campeonato Nacional Todoterreno, organizado por el Club Cateura 4x4 Extremo Paraguay, tuvo su continuidad hoy con la disputa de la cuarta fecha del calendario 2026 en el circuito del Centro Iteño de Volantes, ubicado en la compañia Curupicayty, de la ciudad de Itá.

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La competencia, que fue en homenaje a Jorge Fernández (+), más conocido como “El Gordo Cateura”, fue ganada por David Centurión y Víctor Genez, a bordo de la potente camioneta Mitsubishi Montero Sport #581, del Tuyuteam Ybycuí, quienes fueron los más rápidos en la vuelta final y se adjudicaron la victoria tanto en la clasificación general como en la categoría TT4L.

Centurión y Genez vencieron por 7,2 segundos a Edgar Recalde y Jorge Fretes (Mitsubishi Montero, del Team Mamangá) y por 8,7 segundos a Carlos Rojas e Isidro Flores (Mitsubishi Montero, del Team Camello Py), quienes finalizaron en el segundo y tercer lugar de la clasificación general.

Luego de las vueltas clasificatorias y las finales, que se desarrollaron con un clima fresco pero agradable, los demás resultados fueron los siguientes:

En la TT1, 1) Jorge y Fiorella Domínguez (Nissan Patrol, del Team San Jorge), 2) Anita Guezzi y Suhelly Acosta (Mitsubishi Montero, del Team Guezzi) y 3) Darío Núñez y Arsenio Giménez (Toyota Rav4, del Team La Calaca).

Vehículo del Team San Jorge atravesando un charco, levantando barro y agua, mientras espectadores observan tras la cinta de seguridad.
Jorge y Fiorella Domínguez (Nissan Patrol, del Team San Jorge) sobresalieron en la categoría TT1.

En la TT2, 1) Alejandro y Álvaro Ibarrola (Suzuki Vitara, del Team AA Production & Events), 2) Gustavo y Eduardo Gómez (Suzuki Vitara, del Team General Lee) y 3) Bruno González y Vanessa Recalde (Lada Niva, del Team Zamara Racing).

Dos personas dentro de un Suzuki Vitara cubierto de barro, concentradas en la conducción, mientras un grupo de espectadores observa.
En la TT2 el triunfo fue para Alejandro y Álvaro Ibarrola (Suzuki Vitara, del Team AA Production & Events).

En la TT3, 1) Edgardo Recalde y Jorge Fretes (Mitsubishi Montero, del Team Mamangá) y 2) Daniel Villamayor y Armando Ocampos (Toyota Hilux, del Team Toyasa).

Vehículo todoterreno en acción, levantando barro y agua. Espectadores junto a carpas observan atentos y emocionados.
Así transitaron Edgardo Recalde y Jorge Fretes (Mitsubishi Montero, del Team Mamangá) para ganar la TT3.

En la TT4N, 1) Luis y Adrián Espínola (Jeep CJ7, del Team Mbuyapey) y 2) José y Ariel Lezcano (Mitsubishi Montero, del Team Sejo).

Jeep del TEAM MBUYAPEY saltando en barro, con pilotos en casco entre espectadores y carpas azules al fondo.
Otra victoria para Luis y Adrián Espínola (Jeep CJ7, del Team Mbuyapey) en la TT4N.

En la TT4L, 1) David Centurión y Víctor Genez (Mitsubishi Montero Sport, del Tuyuteam Ybycuí) y 2) Carlos Rojas e Isidro Flores (Mitsubishi Montero, del Team Camello Py).

Y en la TT4 Extreme, 1) Sergio Troyano, Mario Colmán y Andrea Pompa (Nissan Patrol, del Team Troyano), 2) Felipe Insfrán y El Alemán (Mercedes Benz ML, del Team Insfrán Competición) y 3) Rolando Giménez y Lucio Esquivel (Daihatsu Rocky, del Team RG), respectivamente.

Vehículo todoterreno en movimiento por barro, levantando tierra, sin personas visibles en el primer plano.
Sergio Troyano, Mario Colmán y Andrea Pompa (Nissan Patrol, del Team Troyano) fueron los mejores de la TT4 Extreme.

El evento contó con la presencia de 1.470 personas, las que disfrutaron del paso de las máquinas que ofrecieron un gran show a los amantes del 4x4 Off-Road en todas y cada una de las vueltas.

La próxima cita del certamen, la quinta, se llevará a cabo en el mes de julio, en la ciudad de Carapeguá.