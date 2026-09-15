Fulham respira a ritmo de César Palacios con agónica clasificación a octavos de la Copa de la Liga

El Fulham de Ávaro Arbeloa atraviesa su mejor momento de la temporada en cuestión de días. Después de dar la campanada al empatar sin goles contra todo pronóstico en Anfield ante el Liverpool este fin de semana, el conjunto londinense se llevó otra inmensa alegría al eliminar al West Ham United por 2-3 en la Copa de la Liga, sellando su boleto a los octavos de final.

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El gran artífice de la noche en el London Stadium fue César Palacios, quien firmó un partidazo consagratorio con un gol y una asistencia para liderar el triunfo de los dirigidos por Arbeloa. Este impulso competitivo llega como un bálsamo necesario para el entrenador español, cuyo ciclo había arrancado con turbulencias tras encadenar tres derrotas consecutivas en la Premier League antes de encontrar solidez defensiva frente a los Reds.

Exhibición de Palacios en el derbi londinense

Los Cottagers abrieron el marcador gracias a un certero cabezazo del brasileño Rodrigo Muñiz —quien ingresó como titular en lugar de Gonzalo García—, coronando un magnífico centro con la pierna zurda de Palacios. Pese a que el West Ham logró igualar momentáneamente las acciones por intermedio del incombustible Callum Wilson, la figura del español volvió a emerger antes del descanso: tras una gran corrida en solitario frente al arquero, definió con mucha clase con la pierna diestra para devolverle la ventaja a la visita.

El encuentro mantuvo el dramatismo cuando el brasileño Pablo empató nuevamente para los locales antes del descanso. Sin embargo, cuando el pulso se achicaba, una pérdida en salida del West Ham fue aprovechada por Oscar Bobb al minuto 78, quien desequilibró la eliminatoria de manera definitiva con una gran acción individual para firmar el 2-3 final.

Rumbo a los octavos de final

Con este sufrido pero celebrado triunfo, el Fulham sigue soñando en grande en el torneo copero y se une a la lista de clasificados a los octavos de final junto a Newcastle United, Bradford City, Crystal Palace, Bournemouth, Chelsea, Sunderland, Fulham y Peterborough. El cuadro definitivo de la siguiente fase se conocerá este mismo miércoles, una vez que concluya el encuentro eliminatorio entre el Manchester United y el Brighton & Hove Albion, del mediocampista paraguayo, Diego Gómez.