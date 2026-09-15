Max Dowman lidera al Arsenal a octavos de la Copa de la Liga ante el Ipswich de Julio Enciso

El joven Max Dowman, de tan solo 16 años, se robó todas las miradas y lideró con un doblete el pase del Arsenal a los octavos de final de la Copa de la Liga. El conjunto londinense se impuso con solidez por 2-4 en su visita al Ipswich Town, un encuentro que tuvo en el banquillo de expectativa al delantero paraguayo Julio Enciso.

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La gran perla de la cantera de los Gunners no desaprovechó sus primeros minutos de la temporada. Su actuación estelar, unida a los tantos de Noni Madueke y Mikel Merino, sentenció a los Tractors y metió al Arsenal de lleno en la pelea por un nuevo título doméstico.

Una obra de arte y récord histórico

El show del adolescente comenzó muy temprano. A los siete minutos, Dowman abrió el marcador con una jugada sensacional: tras una pared rápida, dejó descolocado al último defensa con un regate exquisito antes de fusilar al portero. Un verdadero golazo que exhibió su mayor virtud: el desparpajo y un regate indescifrable.

Antes del descanso, Madueke —quien buscaba sumar confianza tras un inicio de curso con pocos minutos— aprovechó un grave error en la salida del arquero rival para marcar de volea el 0-2 que encaminaba la clasificación.

Ya en la segunda mitad, el español Martín Zubimendi asistió con precisión a Dowman, quien controló y sacó un disparo sutil con el interior para firmar su doblete. Con esta conquista, la joya inglesa igualó un hito histórico al convertirse en el segundo jugador de 16 años en la historia en anotar un doblete con un equipo de la Premier League en cualquier competición, alcanzando la marca que ostentaba Wayne Rooney desde sus épocas en el Everton.

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Cierre y lo que viene

El volante Mikel Merino redondeó la goleada visitante con un potente remate de zurda ajustado al palo. Si bien el Ipswich reaccionó en el tramo final con dos goles tardíos que sólo sirvieron para decorar el resultado, el triunfo de los dirigidos por Mikel Arteta nunca corrió peligro.

Con este resultado, el Arsenal se une a una lista de clasificados a octavos que ya integran Newcastle United, Bradford City, Crystal Palace, Bournemouth, Chelsea, Sunderland, Fulham y Peterborough. El cuadro definitivo de los cruces coperos quedará listo este miércoles, una vez finalice el duelo entre el Manchester United y el Brighton & Hove Albion, del mediocampista compatriota Diego Gómez.