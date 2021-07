Lafarja participó del shakedown del Baja España Aragón

Lafarja y su navegante argentino Eugenio Arrieta participaron del shakedown que se realizó en Masía Pelarda, a 18 kilómetros del epicentro de la competencia. Allí pudo tener su primer contacto “en modo carrera” con el prototipo Borgward BX7 DKR asistido por el Wevers Sports. El ensayo se extendió por cuatro horas y dejó conforme al binomio. Posteriormente, el equipo realizó la verificación técnica y administrativa obligatoria.

“La camioneta está 100 puntos y me entusiasma seguir aprendiendo sobre su funcionamiento. La Borgward BX7 DKR frena y acelera muy bien. Estoy feliz... No tengo palabras. Sabía que me iba a encontrar con una camioneta realmente buena, ¡pero no como esta! Es un vehículo para andar rápido, pero también para respetar”, comentó Andrea Lafarja, piloto del Puma Energy Rally Team.

Por su lado, Erik Wevers, responsable del equipo dijo “Estamos gratamente sorprendidos con el resultado de este test. Andrea se adaptó perfectamente a Borgward BX7 DKR pese a que es su primera experiencia arriba de un T1. No sorprendió su velocidad y su técnica de manejo. No tendrá problemas en cumplir nuestro primer objetivo: llegar al final de la carrera para sumar una buena cantidad de kilómetros”.

La edición 2021 de la Baja España Aragón iniciará hoy viernes con una prueba especial de 180 kilómetros. El sábado tendrá su final sobre dos selectivas, la primera con 112,910 km y la restante con 208,360 km.

El Puma Energy Rally Team también está integrado por Juan Manuel “Pato” Silva, quien correrá el próximo rally Dakar sobre un camión MAN del Wevers Sport. El Pato, ya cuenta con 12 participaciones dakarianas, diez como piloto y dos como navegante.