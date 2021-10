Un fin de semana inolvidable para Duerksen

El autódromo de Mugello, en Italia, fue el escenario de la histórica participación de nuestro compatriota, por la sexta fecha del certamen.

En conversación con ABC Color, Joshua analizó su actuación y dijo: “Fue un fin de semana muy bueno, yo diría que uno de los mejores que tuve en estos últimos tres años, empezando por la “qualy”, clasificando P4, P6 y P3 paras las carreas 1, 2 y 3, respectivamente. En la carrera 1 largando cuarto, después de tres curvas ya estuve segundo, luego de tres vueltas ya pasé al primera lugar, pero un par de errores mios causaron que cayera otra vez al tercer lugar. Luego me pude recuperar, concentrar nuevamente y logré adelantar al segundo y al primero para quedarme con la victoria a dos vueltas del final. Fue una carrera increíble, hacía mucho que no estaba compitiendo ahí adelante y eso me gustó mucho”.

Nuestro compatriota siguió hablando de su trabajo: “En la carrera 2, largando sexto con neumáticos más viejos, pude terminar cuarto, teniendo una pelea muy interesante en medio del top 7, pero me mantuve firme y terminar cuarto, sumando muy buenos puntos. El balance del auto no estaba del todo bien, como yo quería, pero bueno, era situación de carrera y luego para la carrera 3 ya pusimos mejor el auto, la puesta a punto cambiamos un poco y estuvo mejor”.

“En la carrera 3 largué tercero y pude estar primero luego de tres vueltas y de ahí liderar toda la carrera y finalmente ganar nuevamente. Fue increíble, yo no me esperaba eso, ganar dos carreras en ese fin de semana. Con la primera ya me sorprendí y estaba recontento y luego con la segunda victoria inclusive más. Simplemente más que agradecido con el equipo, con los sponsors, con el apoyo de la gente, fue un fin de semana que no voy a olvidar, fue algo único y muy especial para mi. Esto me va a ayudar a seguir motivado y seguir adelante para las siguientes carreras”, concluyó Joshua.

La última cita del Italiano será el 31 de octubre en el circuito de Monza.