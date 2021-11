Zapag, Krahn y Santos lideran el Desafío Ñeembucú

Zapag utilizó 4.32.26. horas para cubrir los 287 kilómetros de la víspera para cerrar por delante de Thomas y Caroline Willms (Toyota Tacoma), Miler Otazo/Hugo Elizeche (Mercedes Benz), Andrea Lafarja/Eugenio Arrieta (Toyota Hilux) y Juan Montiel/Alfredo Méndez (Mitsubishi Tritón), hasta la quinta posición.

En UTV, Óscar Santos supera parcialmente en la general de la categoría a Juan Plate/Octavo Plate (Can Am X3) y Denes Tómboly/Alveroni Doerksen (Can Am Maverick). Guido Krahm está en frente en la clasificación de Motos por delante de Carlos Zarca (Benelli TRK-502X) y Rolando Martínez (BMS 250).

La competencia disputa hoy la segunda etapa desde las 7:00 y se aguarda para las 10:00 el arribo de las primeras máquinas, con posterior premiación a las 14:00.