El sueño sigue latente, pero falta la firma...

En esta nota, Joshua Duerksen hace un balance de los tres años en la Fórmula 4, en Italia y Alemania, así como su primera experiencia en la Fórmula 3 y los test que realizó de la categoría en la pretemporada.

¿Qué balance haces de los tres años en la Fórmula 4?

- Fueron tres años muy buenos, a pesar de los resultados, aprendí muchísimo. Yo, comparándome con dos años atrás, soy un piloto totalmente diferente, mucho más capaz, más constante con los resultados y con mi ritmo, creo que a pesar de las luchas y los resultados, pude aprender y mejorar muchísimo como piloto. Realmente la Fórmula 4 es una categoría para poder dar el primer paso al gran sueño.

¿Cómo fue el relacionamiento con el equipo Mucke Motorsport y la despedida?

- Más que un equipo era como una pequeña familia para mi, ya que estuve trabajando tres años con la misma gente, la relación internamente fue excepcional, muy buena y simplemente lo disfrutamos mucho. La despedida fue un poco más dura, pensar que pasaron tres años con tantas cosas, buenos y malos momentos, pero siempre hay un equipo y la despedida fue un poco dura al saber que esa etapa terminó y hay que seguir adelante.

¿Qué fue lo que más cambió en vos?

- De todo un poco, en especial la fortaleza mental, creo que ese fue el paso en lo que más pude mejorar, en especial en rendir bien a pesar de las presiones que tenía, también la forma de jugar más inteligente en pista, hay pilotos que son muy agresivos, no piensan mucho, que generan accidentes casi en todas las carreras. En ese aspecto pude mejorar mucho también, obviamente con el tema de defender y atacar a otros pilotos, en eso también pude mejorar, aunque creo que en general uno mejora, no solo en un aspecto, sino en conjunto.

Si tuvieras la posibilidad de cambiar algo, ¿qué sería?

- No creo que quiera cambiar algo, porque todo esto es parte del aprendizaje. Si es que no me pasa ahora, me va a pasar en un futuro, así que prefiero que ocurra todo ahora y estar mejor en el futuro.

¿Cuáles fueron los momentos más felices de los tres años en la F4?

Lo primero que se me viene a la cabeza es la primera victoria de cada año, se me viene Dubai 2019, Alemania 2020 y ahora en Italia, en Mugello, este año. Siempre las primeras victorias de esos años son algo muy especial, pero me quedo con esta última la que gané en Mugello, ya que a pesar del año difícil y los pocos recursos comparando con los otros, el poder estar ahí y ganar fue algo muy especial para mi.

¿Se puede hacer comparación de los equipos de la Fórmula 4?

- Si se puede, en especial te das cuenta inmediatamente por cuánto dinero te ofrecen ellos y también por la historia que ya tienen, podes saber más o menos que tan bien van esos equipos. La gran diferencia es el balance del auto, es decir tienen mejor data (información), saben cómo va el auto en cada situación. Son así, pequeñas cosas pero que realmente hacen una gran diferencia, pero no es una cosa bien clara y que acá son mejores. Un poco más de conocimiento y la puesta a punto para cada auto.

¿En qué te enfocaste para sobrellevar el sacrificio de buscar tu sueño?

- Para poder seguir este camino me enfoqué 100 por ciento a lo que quería: el sueño de llegar a la Fórmula 1 y, a pesar de los malos momentos, prefiero luego tener la recompensa a que sentirme cómodo ahora mismo y no tener la recompensa al final, entonces toca sacrificar y luchar por el sueño.

¿Qué rol cumplió tu familia en ese sacrificio?

- El acompañamiento de la familia siempre estuvo ahí, por lo cual estoy muy agradecido, realmente están sacrificando muchísimo por mi, mi papá, mi mamá, mi hermano, inclusive estamos trabajando como un pequeño equipo, cada uno con una sección trabajando para seguir adelante. Ese apoyo de la familia, yo realmente aprecio muchísimo.

¿Qué ocurre en la calle cuando Joshua sale y convive con la gente?

- Ahora de a poco ya me van conociendo, me reconocen en las calles, es algo muy lindo que la gente me reconozca gracias a todo el trabajo que vengo haciendo. Y sí, hay un gran cambio entre el Joshua de 2019 al de 2021. Y realmente estoy feliz por haber progresado tanto y quiero seguir progresando.

¿Cómo sentiste el apoyo de los paraguayos en estos primeros años de tu carrera?

- Realmente me impresionó muchísimo el apoyo de la gente en las redes sociales, literalmente si te fijas el 90 a 95% de los comentarios son positivos, alentándome, la gente siempre va apoyando y aprecio muchísimo eso, no me esperaba tanto apoyo de parte de la gente y simplemente me sorprendió mucho y muy agradecido con ellos.

¿Qué significa para vos representar al Paraguay?

- Realmente es algo único, me siento muy honrado y privilegiado de poder representar a Paraguay en Europa, demostrar de donde vengo, que Paraguay también tiene buenos pilotos y cuando me voy al podio es un orgullo tremendo poder llevar nuestra bandera y mostrarle a los otros de donde vengo, que Paraguay existe. Algunos me preguntaban en el 2019 dónde queda Paraguay y yo les decía en Sudamérica, al lado de Brasil y Argentina. Ahora saben mejor que Paraguay existe y que no es Uruguay.

¿Qué te dejó la experiencia de correr una carrera este año de la Fórmula 3?

- Un auto increíble de manejar, no se puede explicar lo rápido que se siente, la adrenalina y pude aprender muchísimo en ese auto, en especial el tema de la “qualy” que en la Fórmula 3, tenés solo dos vueltas rápidas y hasta ahí y después las gomas ya se te van. En la Fórmula 4 es diferente, tenes máximo cuatro a cinco vuelta para realmente empujar. Tener esa confianza en que el neumático está a temperatura óptima, que está listo, poder hacer esa vuelta completa sin errores, creo que eso fue lo que más me costó al principio pero me sirvió mucho para la Fórmula 4 y en especial para el futuro, porque es así en las otras categorías también, máximo tenés dos vueltas para empujar y tiene que salir ahí la vuelta, el salto es muy grande entre el pico de la goma y la goma normal. Así que eso fue lo que más tuve que aprender ahí.