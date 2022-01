La emoción del 2° Dakar logrado para Lafarja

Familiares, amigos y la prensa aguardó en el aeropuerto Silvio Pettirossi a la representante nacional en el rally más duro del mundo, Andrea Lafarja, quien supo sacar lo mejor de ella para cumplir con el objetivo de completar su segundo Rally Dakar, esta vez en las lejanas tierras de Arabia Saudí.

“Estoy muy feliz, muy emocionada de estar en mi país después de tanto tiempo, casi 25 días que estoy afuera, esto es muy importante, es un sueño no solamente mio, es un sueño de todas las mujeres cumplido. Siempre tenemos que estar demostrando que nosotras también podemos”, arrancó diciendo Andrea.

Sobre la experiencia en carrera, indicó: “Tuvimos muchos problemas con “Pachu” pero pudimos cumplir, representamos bien a Paraguay y estoy acá feliz de la vida. Siempre las dunas son muy difíciles, como saben nosotros corremos en el segundo pelotón, no somos prioritarios, hacemos una carrera completamente distinta a los otros, desde el primer momento tuvimos problemas mecánicos pero fuimos remando de atrás, igual terminamos con mucho orgullo”.

“Yo era la paraguaya allá, nadie conocía mi nombre y estoy feliz. El momento más complicado fue el primer día cuando nos quedamos sin embrague, porque sabíamos que remontar esas 20 horas de retraso iba a ser imposible y nos faltaba toda la carrera todavía y ese día creo que me desmoroné y dije no puede ser que el primer día ya tenga este tipo de problemas, pero después con toda la fuerza empezamos el segundo día de atrás para adelante. No nos dejaban pasar los UTV, los camiones, veníamos desde atrás comiendo polvo, pero esto es el Dakar”, agregó la paraguaya.

Lea más: https://www.abc.com.py/deportes/motor/2022/01/17/lafarja-es-un-sueno-no-solo-mio-de-todas-las-mujeres/

“Yo me fui a este Dakar con otra cabeza, porque ya tenía un Dakar encima, uno que sufrimos mucho con “Pachu”, entonces ya fuimos preparados mentalmente para las complicaciones que venían, nunca pensamos en desistir, el primer día teníamos 20 horas de penalización y el equipo me dice, vos estás segura que querés seguir y les dije, no existe el abandono en mi boca, nosotros los paraguayos no estamos acostumbrados a decir abandonamos. Nosotros tenemos otra sangre, los europeos piensan distinto, yo les dije ustedes están locos, vamos a ir con 100 horas de retraso de atrás para adelante y eso hicimos”. comentó.

Sobre el día a día, Lafarja dijo: “Una batalla por día era para nosotros, porque veníamos mal, entonces terminar una etapa era una batalla ganada. Yo estaba segura que nosotros íbamos a terminar, lo único que no podía dejar es que se rompiera algo importante de la camioneta o que yo vuelque, entonces andábamos rápido pero cuidando el auto. Lo que nosotros hacíamos era festejar y celebrar cada etapa concluida y a la noche leía todos los mensajes, para mi era muy importante porque muchas mujeres estaba apoyando mi lucha, porque para mi la importancia de la igualdad entre el hombre y la mujer es lo que tiene que ser”.