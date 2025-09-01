Charles Leclerc se hace viral tras abandonar el GP de Países Bajos 2025: fotos y frustración en Ferrari

El GP de Países Bajos resultó un verdadero calvario para Ferrari. La escudería italiana se marchó de Zandvoort con un doble abandono: Lewis Hamilton quedó fuera por un accidente temprano, mientras que Leclerc vio su carrera arruinada tras un toque con Andrea Kimi Antonelli.

El incidente dejó al monegasco sin opciones y, para peor, al equipo con un “doble cero” en el campeonato.

El choque con Antonelli y las declaraciones

Todo se complicó cuando Leclerc, que venía de superar a George Russell en una maniobra ajustada, quedó involucrado en un contacto con Antonelli. El joven piloto de Mercedes fue sancionado con 10 segundos y se disculpó de inmediato con Leclerc y con Frédéric Vasseur, jefe de Ferrari.

El monegasco no ocultó su molestia: “Lo que provocó el incidente fue el optimismo excesivo de Kimi en la curva 3”, declaró.

Aunque también lanzó una crítica a la doble parada en boxes de Ferrari, aclaró que la estrategia no fue la causa directa de su abandono.

Leclerc viral en redes sociales

Si el resultado ya era amargo, las imágenes que circularon después amplificaron el momento. Fotografías de Leclerc sentado, cabizbajo y visiblemente frustrado, dieron la vuelta al mundo en X (antes Twitter) e Instagram.

Los aficionados convirtieron esas fotos en memes y comentarios irónicos sobre la suerte del piloto de Ferrari, quien una vez más se mostró como el rostro de la frustración en Maranello.

Un golpe para Ferrari y sus pilotos

El abandono fue especialmente doloroso porque el equipo se prepara ahora para su cita más importante del año: el GP de Italia en Monza, su carrera en casa.

Leclerc lo resumió con resignación: “Hicimos casi todo bien, así que fue una pena. Tuve que ser muy agresivo para recuperar posiciones tras el Safety Car, pero no fue suficiente”.

Para Hamilton tampoco fue un buen día: su accidente temprano alimentó dudas sobre su rendimiento en esta nueva etapa con Ferrari.

Lo que viene: la revancha en Monza

La escudería italiana deberá dar vuelta la página rápidamente. El Gran Premio de Italia 2025 será clave no solo para el campeonato, sino también para la confianza del equipo y sus pilotos.