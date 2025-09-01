Takamoto Katsuta: “Rohayhu Paraguay” tras el Mundial de Rally 2025

A través de su cuenta de X, Katsuta escribió: “Muchas gracias Paraguay amigos. Rohayhu Paraguay. See you next year! (Nos vemos el año que viene)”. Con estas palabras, el piloto resaltó la experiencia única que vivió en el país, destacando tanto la organización del evento como el entusiasmo de los aficionados locales.

Aunque los resultados deportivos no fueron los esperados, Katsuta aseguró que disfrutó al máximo la competencia. La combinación de un recorrido desafiante y el apoyo constante del público paraguayo hicieron que la experiencia fuera memorable, dejando una impresión positiva que, según él, lo motivará a regresar el próximo año.

Muchas gracias Paraguay amigos🇵🇾

Rohayhu Paraguay❤️ See you next year!💪

Results wasn’t what I hoped but still enjoyed a lot this amazing rally! pic.twitter.com/aTY5gUNKcR — Takamoto Katsuta (@TakamotoKatsuta) August 31, 2025

El piloto destacó la eficiencia y profesionalismo del equipo organizador del Mundial de Rally en Paraguay. Además, valoró la pasión de los seguidores que se acercaron a los tramos, creando un ambiente electrizante que dejó huella en todos los participantes.