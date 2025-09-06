Joshua Duerksen logra un histórico tercer puesto en el sprint de Fórmula 2 en Monza.

Joshua Duerksen finalizó tercero en el sprint de Fórmula 2 en Monza, detrás del vencedor Leonardo Fornaroli y Arvid Lindblad, consolidando su progreso en la temporada.

El Autódromo de Monza fue escenario de una carrera llena de emoción y maniobras decisivas en la que Joshua Duerksen se mantuvo firme hasta el final para alcanzar el tercer lugar. La jornada estuvo marcada por el error de Oliver Goethe, quien perdió el control cuando peleaba por el podio, lo que abrió la oportunidad para que el paraguayo escalara posiciones.

Lea más: FIA Fórmula 2-Italia: Joshua clasificó 7° en Monza

Con 21 vueltas de pura adrenalina, la competencia tuvo penalizaciones y choques estratégicos que cambiaron el rumbo de la clasificación. Dino Beganovic recibió una sanción de cinco segundos, mientras que Richard Verschoor protagonizó una intensa batalla en mitad de la parrilla. En medio de esa lucha, Duerksen mostró temple y consistencia para asegurar un lugar entre los mejores.

The celebrations continue for Paraguay 🇵🇾🥳



Qualified for the 2026 FIFA World Cup Finals ✅

Another podium for @JoshuaDuerksen1 🥉✅#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/41LdyAbXiM — Formula 2 (@Formula2) September 6, 2025

Este tercer puesto en Monza representa un paso clave en la carrera internacional de Joshua Duerksen. Con apenas 21 años, el piloto sigue demostrando su capacidad de competir al más alto nivel y confirma que Paraguay tiene un representante de élite en el automovilismo mundial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy