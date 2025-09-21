Video: Joshua Duerksen roza la gloria en Bakú y logra el segundo lugar en la F2

Joshua Duerksen, de 21 años, logró un segundo lugar épico en la carrera principal de la Fórmula 2 en Bakú. Luego de estar en la posición 15, el piloto guaraní dejó atrás un mal viernes de clasificación, con banderas rojas y sanciones, y respondió con un rendimiento impecable.
Finalmente, cruzó la meta con un tiempo de 1:00:40.779, apenas por detrás del estadounidense Jackston Crawford (1:00:40.563). Apenas dos décimas separaron al paraguayo de lo que hubiera sido una victoria histórica.
Duerksen compite por segundo año consecutivo en la FIA Fórmula 2 bajo la estructura alemana AIX Racing.
Lo de hoy no es una victoria casual porque hace apenas unas semanas, el paraguayo consiguió un doble podio en Monza, Italia. Y un año atrás, en el mismo circuito de Bakú, ya había logrado su primera victoria en la categoría.
