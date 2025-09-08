Así reaccionó Joshua Duerksen a su doble podio en Monza

En declaraciones a la prensa tras la carrera, Duerksen no ocultó su emoción. “Es increíble, para ser honesto, fue un sueño hecho realidad”, expresó con una sonrisa que reflejaba la satisfacción del logro. El piloto, que siempre ha tenido una conexión especial con el icónico circuito italiano, destacó lo bien que se siente competir en la “Pista Mágica” de Monza, un trazado que calificó de “genial” para las carreras.

Este doble podio representa un respiro y una recompensa enorme para Duerksen y su equipo. “Viniendo de fines de semana difíciles, por supuesto, hay una gran recompensa por tener un doble podio aquí”, admitió el paraguayo, haciendo referencia a una temporada que ha sido desafiante. La primera mitad del año fue “muy, muy complicada” para el equipo, lo que hacía que cada punto sumado en Monza fuera valioso.

"It's amazing" 🤩@JoshuaDuerksen1 reacts to a memorable Monza weekend that saw him take home two trophies 🏆🏆#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/5iQaZgKzFE — Formula 2 (@Formula2) September 8, 2025

El piloto subrayó la importancia de estos resultados para el campeonato. “Es muy bueno recuperar algunos puntos para el campeonato”, señaló, destacando que el esfuerzo del equipo está dando frutos. A pesar de los obstáculos, la fe en el trabajo no se ha perdido. “Seguimos trabajando y creyendo que, de alguna manera, encontraremos nuestro camino de nuevo, y creo que poco a poco lo estamos encontrando”.

El piloto y su equipo se enfocan en mantener este impulso positivo de cara a las próximas carreras de la temporada.

