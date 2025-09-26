El español David Muñoz marca el camino para las clasificaciones oficiales

Muñoz, tras el rebufo de la moto del líder del campeonato, el también español José Antonio Rueda (KTM), logró un mejor tiempo de 1:55.234.

Otro español, David Almansa (Honda), fue el primer líder sólido de la práctica oficial de Moto3, con su compañero Adrián Fernández (Honda), que había sido el más rápido en los libres de la mañana.

Fernández protagonizó la primer caída de la serie al pisar todavía muy inclinado el arcén de la curva trece y aunque inicialmente no pudo recuperar la moto, al final pudo llegar con ella hasta talleres para reparar y seguir disputando la práctica oficial.

En tanto, su compañero Almansa había marcado un mejor tiempo a las primeras de cambio de 1:55.672 que ya era más rápido que el registro que por la mañana acreditó a Fernández como el más rápido de Moto3 con 1:55.947, si bien poco después acabó por los suelos en la curva nueve, aunque pudo recuperar la moto sin mayores consecuencias para reparar.

Como ellos también se fue por los suelos demasiado rápido uno de los ídolos locales, Ryusei Yamanaka (KTM), quien se hizo algo de daño en una mano, cuando estaba en la séptima posición de la tabla de tiempos.

Después de ese primer 'ataque' a los tiempos, prácticamente todos los pilotos entraron en sus talleres a hacer nuevas adaptaciones de la puesta a punto para mejorar sus registros para intentar acercarse al récord de la categoría, que desde el año pasado tiene el español Iván Ortolá (KTM) en 1:54.761.

El primero en intentarlo fue el debutante Máximo Quiles (KTM), que marcó los tres primeros parciales por debajo del récord de vuelta rápida, hasta que en el cuarto y último se encontró con un piloto más lento, el argentino Marco Morelli (KTM), que será su compañero la próxima temporada, y tuvo que abortar su primera intentona.

Todos los pilotos estaban en pista buscando mejorar su mejor tiempo, pero David Almansa volvió a cometer un nuevo error que le llevó por los suelos en la curva once cuando José Antonio Rueda y David Muñoz rodaban juntos en pista.

David Muñoz supo aprovechar el rebufo de la moto de Rueda para acceder al liderato de la categoría con 1:55.234, si bien el líder del mundial de colocó segundo, aun con tiempo para dar un par de vueltas más.

Pero en esos minutos finales ninguno de sus rivales pudo batir su registro y David Muñoz acabó como el más rápido de la jornada de Moto3, por delante de José Antonio Rueda, Ryusei Yamanaka, que pudo terminar la sesión a partir de la caída.

Con ellos en la segunda clasificación, también entraron Ángel Piqueras (KTM), David Almansa, Valentín Perrone (KTM), Adrián Fernández, Joel Kelso (KTM), Taiyo Furusato (Honda), Guido Pini (KTM), Matteo Bertelle (KTM), Luca Lunetta (Honda), Máximo Quiles y Dennis Foggia (KTM).

Se quedaron fuera pilotos de la talla de Scott Ogden (KTM), Jakob Roulstone (KTM), Álvaro Carpe (KTM) o Marco Morelli (KTM).