El español David Muñoz comienza liderado el fin de semana en Indonesia

Muñoz logró un mejor tiempo de 1:37.645, en tanto que el líder del mundial, el español José Antonio Rueda (KTM) concluyó en la cuarta posición, con su rival directo del campeonato, el también español Ángel Piqueras (KTM), en el noveno puesto de la tanda.

Desde los primeros minutos de sesión se pudo ver a un líder, José Antonio Rueda, con muchas ganas de 'sentenciar' su carrera hacia el título con la confirmación matemática del mismo, lo que le llevó a liderar la primera tanda libre ya a las primeras de cambio, aunque como es habitual en Moto3, enseguida surgieron sus rivales habituales.

A ese liderato inicial de Rueda le sucedió el de David Almansa (Honda), que también sufrió algo después una caída en la curva tres (la vigésimo quinta de la temporada), o David Muñoz, con los 'clásicos' de la categoría, Adrián Fernández (Honda), Máximo Quiles (KTM), el australiano Joel Kelso (KTM), el italiano Dennis Foggia (KTM) en las posiciones de cabeza.

También comenzaron pronto las caídas, la primera de ellas protagonizada por el italiano Guido Pini (KTM), pupilo del campeón español Emilio Alzamora, quien voló por los aires en la curva siete, aunque sin producirse daños físicos de consideración, pues recogió su moto del suelo y pudo volver sobre ella a talleres para reparar.

En los diez minutos finales entró como líder David Muñoz con un registro de 1:37.645, algo más de tres décimas de segundo más rápido que Adrián Fernández (Honda) y con Rueda ya a más de medio segundo, y que se acercaba al récord absoluto de la categoría que el pasado año estableció el también español Iván Ortolá (KTM) en 1:37.332.

No obstante, Rueda se fue acercando poco a poco al registro de Muñoz, pues a menos de tres minutos para el final ya estaba a 183 milésimas de segundo de su rival también andaluz y en la cuarta posición.

Así concluyó la primera sesión libre, con Rueda en cuarta posición, superado por el propio David Muñoz, Joel Kelso y Máximo Quiles, y por delante del japonés Ryusei Yamanaka (KTM), Adrián Fernández y David Almansa, compañeros en el equipo Leopard.

El también español Ángel Piqueras (KTM), segundo en la clasificación provisional del mundial, acabó en la novena posición, entre los italianos Matteo Bertelle (KTM) y Luca Lunetta (Honda).