Alonso, por delante de Leclerc y de Verstappen en el primer libre de Singapur

En la mejor de sus 23 vueltas, el doble campeón mundial asturiano cubrió los 4.927 metros de la calurosa y húmeda pista singapurense -en la que festejó dos de sus 32 victorias en la categoría reina (2008 y 2010)- en un minuto, 31 segundos y 116 milésimas. Exactamente 150 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 276 sobre el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando.

Sainz -que sumó una de sus cuatro victorias en la F1 en esta pista hace dos años- se inscribió octavo en la tabla de tiempos, al quedarse -con el neumático medio y en el mejor de sus 27 giros- a 696 milésimas de Alonso; en una sesión en la que el australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, marcó el quinto tiempo (a 365 milésimas) y acabó un puesto por delante de su compañero, el inglés Lando Norris -al que aventaja en 25 puntos en la general-, que se quedó a 582 y que, al igual que él, también marcó su vuelta rápida con las gomas blandas.

Los dos pilotos de la dominante McLaren, que en este Gran Premio deberían revalidar el título de constructores -les basta con sumar trece puntos entre ambos-, se ordenaron en la tabla de tiempos por detrás del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que concluyó cuarto, a 364 milésimas del crono de Alonso.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que repitió 26 veces la pista de Marina Bay, marcó el decimonoveno tiempo -a dos segundos y dos décimas del genial piloto asturiano (en una segunda juventud a los 44 años)- de una sesión que acabó con 29 grados centígrados ambientales, 34 en el asfalto y un 78 por ciento de humedad y que no se puede considerar del todo trascendente, ya que se desarrolló de día, en un Gran Premio en el que tanto la calificación, como la carrera, se disputarán por la noche y con luz artificial

La FIA ha decretado 'riesgo de calor', (curiosamente) por primera vez, desde que se disputa un Gran Premio, a 140 kilómetros del ecuador y que debutó en el calendario en 2008 -con triunfo de Alonso-; pero, de momento, las condiciones no están siendo tan extremas como en años anteriores.

El segundo entrenamiento libre se disputará -ya de noche, en condiciones similares a las de la calificación de este sábado y de la carrera dominical- a partir de las nueve de la noche (las tres de la tarde en horario peninsular español: las 13:00 horas GMT).