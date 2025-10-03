El español Adrián Fernández, mejor tiempo y nuevo récord en los segundos libres

Fernández rodó en 1:37.216, con el que batía el récord absoluto de la categoría, que tenía desde unos minutos antes David Muñoz (KTM), quien había rodado en 1:37.219 para rebajar el registro que el pasado año estableció como mejor marca de Moto3 el español Iván Ortolá (KTM), con 1:37.332.

A las primeras de cambio y a pesar del retraso que sufrió el inicio de la segunda tanda libre de Moto3 por problemas técnicos en el circuito de Mandalika, el español David Muñoz ya rodó en 1:37.435, que era más rápido que el mejor tiempo del primer día, establecido por el también español Ángel Piqueras (KTM), en 1:37.503.

Tanto el español Máximo Quiles (KTM) como el argentino de origen español Valentín Perrone (KTM) recibieron el apto para continuar con la disputa de la cita de Indonesia tras el fuerte golpe que se propinaron en la primera jornada de competición.

Quiles consiguió la quinta posición final, dejando claro que su recuperación ha sido buena tras el fuerte golpe que se propinó, cono así en el caso de Perrone, que concluyó la tanda libre en la última posición y muy probablemente sea duda para la carrera.

El líder del mundial, José Antonio Rueda (KTM), fue la siguiente referencia de la categoría, al rodar en 1:37.357, que se quedaba a 25 milésimas de segundo del récord de Iván Ortolá de 1:37.332.

Pero ya en los minutos finales, como viene siendo habitual en la más pequeña de las categorías, David Muñoz dio un paso más en su ritmo para rebajar el récord de Moto3 al rodar en 1:37.219, dejando a Rueda a 138 milésimas de segundo.

Por detrás de ellos se metió poco después, entre ambos, Adrián Fernández (Honda), que se quedó a 74 milésimas de segundo de Muñoz y por delante de Rueda, para en un segundo intento de vuelta rápida batir el récord de David Muñoz al parar el cronómetro en 1:37.216.

Con estos pilotos en las tres primeras posiciones, Fernández, Muñoz y Rueda, tras ellos acabaron Luca Lunetta, Máximo Quiles, Joel Kelso, Álvaro Carpe, David Almansa, Ángel Piqueras y Guido Pini cerrando las diez primeras posiciones.