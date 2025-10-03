El insólito choque entre Charles Leclerc y Lando Norris en Fórmula 1

Tras la reanudación del cronómetro, los diez equipos se apresuraron a salir de la línea de boxes. En ese momento, Lando Norris se incorporaba a la pista desde su garaje de McLaren, mientras su compañero Oscar Piastri también se preparaba para salir. Charles Leclerc fue lanzado al mismo tiempo, cruzándose en la trayectoria de Norris, quien no pudo evitar el contacto.

El resultado fue un choque de ruedas entre ambos monoplazas, que ocasionó que el MCL38 de Norris impactara contra la pared del pit lane. Personal de Ferrari colaboró de inmediato con el equipo McLaren para llevar el auto del británico de vuelta al garaje.

Consecuencias y reacción de los equipos

Afortunadamente, los daños en el monoplaza de Norris no fueron de gran relevancia y bastó con un cambio de ala delantera para que pudiera volver a la pista. No obstante, Norris expresó frustración por radio durante los minutos finales de la sesión, ya que se encontraba a medio segundo del ritmo de su compañero Oscar Piastri.

Cuando su ingeniero sugirió cambiar la estrategia, Norris respondió que el problema no estaba en el auto, insinuando que la diferencia se debía a su propia conducción. Finalmente, una bloqueada de ruedas en su última vuelta le relegó a la quinta posición en la tabla de tiempos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Análisis de expertos y posibles sanciones

Jamie Chadwick, experta consultada por Sky Sports, calificó el incidente como una situación “torpe” y poco habitual, aunque reconoció que no es sorprendente teniendo en cuenta lo limitadas que son las visibilidades en el pit lane y la dependencia total de los pilotos hacia la señal de los mecánicos del garaje. Según Chadwick, tanto Norris como Leclerc se vieron envueltos en un incidente difícil de evitar, y estimó que el caso podría derivar en una multa o incluso en penalizaciones, dependiendo de la investigación de los comisarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chadwick también subrayó que, aunque los daños para Norris no han comprometido su participación, si los desperfectos hubieran sido mayores, el británico se habría visto perjudicado por una situación fuera de su control, lo que sería motivo para una sanción más severa.

Investigación de la FIA

Tras el incidente, Charles Leclerc fue citado por los comisarios deportivos de la FIA para analizar su involucramiento en la colisión. El resultado de esta investigación será clave para determinar si el piloto monegasco o el equipo Ferrari deberán enfrentar sanciones adicionales durante el fin de semana del Gran Premio de Singapur.