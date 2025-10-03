El italiano Bezzecchi y los españoles Manuel González y Ángel Piqueras lideran primer día

Bezzecchi (Aprilia RS-GP) marcó las referencias en la práctica oficial de MotoGP, en donde el campeón del mundo Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), tendrá que pasar por la primera clasificación al acabar undécimo, un resultado que no se producía desde el Gran Premio de Alemania de 2024.

En tanto, Marco Bezzecchi se quedó a menos de dos décimas de segundo del récord absoluto de MotoGP, en poder del español Jorge Martín desde el pasado año (1:29.088), al rodar en 1:29.240.

El ya campeón del mundo, que sufrió hasta dos caídas durante la práctica oficial, se quedó fuera de la segunda clasificación por apenas 68 milésimas de segundo respecto a su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y tampoco entró en esa segunda clasificación su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), decimoséptimo.

Bezzecchi fue rebajando su registro personal a lo largo de la sesión hasta llegar a 1:29.240, referencia para todos sus rivales, con el debutante español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) como el que más se acercaba.

Así se llegó a los minutos decisivos de la sesión, en los que Marc Márquez era séptimo y su compañero de equipo 'Pecco' Bagnaia no pasaba de la decimosexta posición, cuando todos los pilotos tiraron para mejorar, con el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), sexto por delante de su hermano Marc, sufrió una caída sin consecuencias en la curva doce.

En tanto, Marc Márquez se esforzaba por mejorar, aunque sin éxito, perdiendo una nueva posición -octavo-, cuando el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) y Johann Zarco (Honda RC 213 V), se iban por los suelos y ambos se quedaban fuera de la segunda clasificación.

La intensidad de esos minutos finales hizo que Marc Márquez perdiese una nueva posición, noveno, lo que no le permitía confiarse en exceso si no quería quedarse fuera de la segunda clasificación directa, lo que al final sucedió al conseguir el séptimo mejor tiempo el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y entrar también entre los diez más rápidos el portugués Miguel Oliveira (Yamaha YZR M 1).

En la segunda clasificación directa entraron Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer, Pedro Acosta, Luca Marini, Raúl Fernández, Joan Mir, Fabio Quartararo, Alex Rins, Miguel Oliveira y Alex Márquez.

Se quedaron fuera de la misma los dos pilotos oficiales de Ducati, Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia, como también los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) y Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24).

El líder del mundial de Moto2, el español Manuel González (Kalex), ha dominado con 'mano de hierro' la práctica oficial con nuevo récord absoluto al rodar en 1:32.996 con el que batía el anterior tiempo que en 2024 estableció como mejor marca el español Arón Canet (Kalex) en 1:33.077.

González paró el cronómetro en una primera ocasión con 1:33.253, a escasamente 8 milésimas de segundo del registro más rápido de la mañana, protagonizado por el italiano Celestino Vietti, pero en una constante línea ascendente y, a pesar de no cambiar de neumáticos, rebajó su mejor tiempo hasta el 1:33.161.

Y no tardó el líder del campeonato en protagonizar nuevos parciales de vuelta rápida para establecer un nuevo récord absoluto de la categoría con el primer 1:32 (1:32.996), rebajando el anterior récord de 1:33.077 que tenía desde 2024 Canet.

Tras la estela de Manuel González acabaron Daniel Holgado, Daniel Muñoz, Tony Arbolino, Jake Dixon, Marcos Ramírez, Ayumu Sasaki, David Alonso, Diogo Moreira, Collin Veijer, Barry Baltus, Albert Arenas, Zonta Van den Goorbergh e Iván Ortolá, todos ellos metidos en la segunda clasificación.

El español Ángel Piqueras (KTM) lideró la práctica oficial de Moto3, que registró muchos accidentes, con un mejor tiempo de 1:37.503, a menos de dos décimas de segundo del récord del circuito para la categoría, en poder del español Iván Ortolá (KTM) desde 2024, con 1:37.332.

Entre los accidentes más destacados los del argentino de origen español Valentín Perrone (KTM) y el español Máximo Quiles (KTM), que tuvieron que ser trasladados a la clínica del circuito.

Nadie pudo batir el tiempo de Piqueras, que lideró la práctica oficial por delante de Máximo Quiles, el líder José Antonio Rueda, Adrián Fernández, David Muñoz, Joel Kelso, Matteo Bertelle, David Almansa, Álvaro Carpe, Taiyo Furusato, Dennis Foggia, Ricardo Rossi y Guido Pini, que son los pilotos con acceso directo a la segunda clasificación.