Verstappen gana en Estados Unidos, donde Alonso acabó décimo y Sainz abandonó

Verstappen, de 28 años, firmó su sexagésima octava victoria en la F1 -la quinta del año- al ganar en Austin por delante del inglés Lando Norris (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que concluyó tercero.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, fue quinto en una carrera que el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) acabó décimo y su compatriota Carlos Sainz (Williams) abandonó en la séptima de las 56 vueltas.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimoséptimo una carrera tras la cuál Piastri lidera el campeonato con 346 puntos, catorce más que Norris y con 40 sobre Verstappen; a falta de cinco Grandes Premios para el final.