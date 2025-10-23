Bagnaia con "ganas de rodar" en un circuito donde ha conseguido "buenos resultados"

"He estado este año en pistas donde he sido siempre fuerte y en las que este año he tenido dificultades", comenta Bagnaia, quien dice que "sólo espero poder entrar en pista y tener buenas sensaciones, como he tenido hace algunas carreras, y poder trabajar".

"Sé que aunque tenga dificultades, el trazado de esta pista me puede ayudar un poco más y haber hecho los 'test', el haber ido siempre rápido aquí, puede mostrarnos mejor la situación", explica 'Pecco' Bagnaia.

"Ese test fue positivo, fui muy fuerte, tanto en ritmo de carrera, en el trabajo, en la vuelta rápido, fue un test muy positivo, de hecho, espero tener esas sensaciones", insiste el doble campeón del mundo de MotoGP italiano.