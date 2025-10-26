Alex Márquez suma su tercer triunfo, Furusato el primero y González pierde el liderato

Alex Márquez, matemáticamente subcampeón del mundo, sumó su tercera victoria de la temporada en MotoGP y, junto a él, en un podio de 'pleno' español, estuvieron Pedro Acosta (KTM RC 16) y Joan Mir (Honda RC 213 V).

No falló en la salida 'Pecco' Bagnaia, quien se puso al mando de la carrera, en tanto que Acosta sorprendía a Alex Márquez y le superaba a final de recta, si bien en un par de curvas el ya subcampeón del mundo recuperó el segundo puesto, con Acosta y el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) por detrás de ellos.

En la segunda vuelta Alex Márquez decidió aprovechar su oportunidad para superar a un Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) que estaba en modo 'conservador' de los neumáticos.

Con el paso de las vueltas se fue consolidando el liderato de Alex Márquez, mientras que 'Pecco' Bagnaia no pudo aguantar el ataque de un Pedro Acosta decidido a arrancar en Sepang el mejor puesto posible, como también Joan Mir (Honda RC 213 V), que fue recuperando posiciones desde la séptima posición que ocupó en la salida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alex Márquez sentenció la carrera con autoridad, con Acosta sólido en la segunda plaza, tras tener problemas técnicos Bagnaia con el neumático trasero de su Ducati -pinchó-, que le obligaron a abandonar, y que entregaron en bandeja la tercera posición a Mir, segundo que logra tras el de Japón.

La carrera de Moto2 también comenzó accidentada pues el estadounidense se cayó en la recta de meta al final de la primera vuelta y Dirección de Carrera tuvo que mostrar bandera roja para que la moto pudiese ser retirada de la pista con seguridad.

Tras darse una segunda salida, en la que inicialmente tomó el mando el español Daniel Holgado (Kalex), autor de la 'pole position', fue el británico Jake Dixon (Boscoscuro) quien asumió ese rol a partir de la tercera vuelta para consolidar su liderato, con bastantes movimientos por detrás de él.

Los principales fueron los protagonizados por los dos aspirantes al título de Moto2, el español Manuel González (Kalex) y el brasileño Diogo Moreira (Kalex), que salían muy atrás y fueron recuperando posiciones, hasta que el madrileño cometió un error que le hizo rodar por los suelos en la curva quince y le entregó en bandeja el liderato del mundial, con nueve puntos de ventaja.

Con Jake Dixon como sólido líder, junto a él en el podio estuvieron el colombiano David Alonso (Kalex) y el belga Barry Baltus (Kalex).

El japonés Taiyo Furusato (Honda) logró su primera victoria en el campeonato del mundo en Moto3, en la que el español José Antonio Rueda (KTM) y el suizo Noah Dettwiler (KTM) sufrieron un grave accidente.

Rueda no comenzó con 'buen pie' la carrera de Moto3, primero al saber que tendría que cumplir con una doble 'vuelta larga' de penalización al ser sancionado por su condición errática y peligrosa entre las curvas 12 y 13 durante la segunda clasificación, y después al sufrir un grave accidente en la vuelta de formación.

En esa vuelta, José Antonio Rueda no pudo evitar al suizo Noah Dettwiler (KTM), al que embistió con violencia por detrás, cuando éste rodaba muy lento por la zona de la trazada, entre las curvas tres y cuatro, lo que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja de inmediato al quedar los pilotos tendidos en el suelo.

Noah Dettwiler y José Antonio Rueda tuvieron que ser atendidos en la misma pista y trasladados a la clínica del circuito, aunque ninguno de los dos perdió el conocimiento, el impacto fue muy fuerte y acabó forzando a Dirección de Carrera a enviar de regreso a los pilotos a sus talleres mientras ambos eran evacuados en helicóptero a un centro médico de referencia. El español está consciente, según ha informado MotoGP en X, y sufre una fractura en la mano.

En la carrera, Taiyo Furusato dominó la misma con autoridad y junto a él en el podio acabaron los españoles Ángel Piqueras (KTM) y Adrián Fernández (Honda).