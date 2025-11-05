El italiano Nicolo Bulega sustituye a Marc Márquez, con el podio más abierto que nunca

Bulega, subcampeón del mundo de Superbike, llega a un gran premio cuyo podio se encuentra más abierto que nunca, después de hacer unos 'test' privados con la Ducati Desmosedici GP25 del campeón del mundo, y con ganas de conseguir un buen resultado en su debut en la categoría reina del mundial de motociclismo, en la que será su participación número cien en este campeonato (50 participaciones en Moto3 y 49 en Moto2).

Pero la participación a Nicolo Bulega no le resultará nada fácil frente a pilotos más avezados y con mayor experiencia en la categoría que no le pondrán las cosas nada fáciles al piloto natural de la localidad de Montecchio Emilia.

La de Portimao será una cita que tendrá la gran novedad de haber cambiado 'drásticamente' de fecha, pues salvo en 2020, la carrera de Portimao siempre se ha disputado en los meses de marzo/abril, lo que podría erigir en protagonista a las condiciones atmosféricas.

Y, una vez más, en Portimao volverán a estar ausentes el campeón del mundo de 2024, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), vencedor de la última edición de la prueba portuguesa, entonces con Ducati, quien continúa su proceso de recuperación de las lesiones que sufre, como también Maverick Viñales, una vez más sustituido por su compatriota y probador de la KTM RC 16, Pol Espargaró.

Ausente el gran dominador de la temporada y ya campeón del mundo Marc Márquez, su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), matemáticamente subcampeón del mundo de la categoría, se perfila como uno de los claros aspirantes a la pelea por el podio y la victoria, pelea en la que también debería estar, a pesar de sus altibajos de toda la temporada, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), vencedor de la cita lusitana en 2023.

Con ellos, tienen que demostrar su progresión de los últimos grandes premios los pilotos de Aprilia, en particular el italiano Marco Bezzecchi -que pugna por la tercera posición del campeonato con el propio Bagnaia y también con el español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) por esa posición como los rivales más próximos-, y el español Raúl Fernández, en su caso desde la escudería satélite Trackhouse.

Alex Márquez es quien suma mayor número de victorias después de su hermano Marc, tres (España, Cataluña y Malasia), con un total de 11 podios a lo largo de la campaña, unos números que unidos al hecho de que es el último vencedor de la temporada, pues se impuso con autoridad en el circuito malasio de Sepang, le confieren la vitola de favorito.

Si bien es cierto que ausente Marc Márquez, la titularidad del peldaño más alto del podio se encuentra 'vacante' de un aspirante claro, pues además de Alex Márquez, 'Pecco' Bagnaia o Marco Bezzecchi, 'anhelan' ocupar ese peldaño pilotos como Pedro Acosta, que lo lograría por primera vez en MotoGP, su compatriota Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), que venció en Indonesia, o los también vencedores de grandes premios italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) y Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24).

Además de ellos, habrá que tener en cuenta al francés Fabio Quartararo y su Yamaha YZR M 1, que vencieron la prueba portuguesa hasta en dos ocasiones, en 2021 y 2022, como también al 'local' Miguel Oliveira, quien lo hizo en el año de la pandemia, en 2020.

En esa amplia y abierta lista de aspirantes pueden entrar, por méritos propios en un final de temporada en el que todos quieren aplicarse al máximo, pilotos como el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), los pilotos oficiales del fabricante del 'Ala Dorada', el español Joan Mir y el italiano Luca Marini, el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1), o el también español Alex Rins (Yamaha YZR M 1), que ha completado una temporada muy anodina.