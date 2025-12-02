Duerksen a la Escudería Telmex: sigue el camino de Checo Pérez hacia la F1

Joshua Duerksen se une a la Escudería Telme, una estructura que ha participado en el desarrollo de múltiples pilotos. Telmex es patrocinador de Sergio “Checo” Pérez desde el inicio de su carrera en el automovilismo, proporcionando respaldo que le permitió competir en categorías internacionales y avanzar a la Fórmula 1. Esta alianza con Pérez continúa en sus proyectos profesionales.

La incorporación de Duerksen a la Escudería Telmex busca proporcionar al piloto la estructura necesaria para competir en las categorías superiores del automovilismo.

El anunció fue hecho por el piloto sus redes sociales.

Con esta acción, la escudería enfoca su apoyo en el piloto paraguayo con el objetivo de impulsar su trayectoria profesional, manteniendo la meta en la Fórmula 1.

