FIA Fórmula 2-Lusail: Joshua, con desenlaces distintos

Por un lado, luego de clasificar noveno el viernes, ayer partió en la sprint –por el sistema de grilla invertida que utiliza la categoría– en el segundo lugar desde la primera fila, y peleó por el primer puesto desde el comienzo.

Lo consiguió antes de la primera curva, hasta que Richard Verschoor se lo arrebató en la vuelta 4, de las 23, y fue el vencedor.

Lea más: FIA F2-Catar/Sprint: Otro podio para Duerksen

Duerksen defendió su posición de segundo hasta el final y subió al podio con la bandera paraguaya.

Y por otro, en la principal, arrancó hoy noveno, remontó algunas posiciones, llegó a ser octavo, incluso, pero en la vuelta 4, de las 32, salió de los límites de pista, lo superaron, ingresó a los boxes para el cambio obligatorio de neumáticos, volvió, fue 18°, y sólo pudo mejorar hasta el 14° lugar, en el que cruzó la meta.

Nuestro compatriota cerrará la temporada con el GP de Abu Dabi, en el circuito de Yas Marina, el próximo domingo.