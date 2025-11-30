ABC Motor
30 de noviembre de 2025 - 22:01

FIA Fórmula 2-Lusail: Joshua, con desenlaces distintos

Joshua Duerksen, con la copa y la bandera tricolor en mano, celebra el podio conseguido en Catar.
Joshua Duerksen, con la copa y la bandera tricolor en mano, celebra el podio conseguido en Catar.Dom Gibbons

El piloto paraguayo Joshua Duerksen, de 22 años, completó hoy –acompañado de su equipo, el AIX Racing– su participación en la 13ª y penúltima fecha del Campeonato Mundial de la FIA Fórmula 2, con desenlaces distintos en las carreras sprint y principal, respectivamente.

Por ABC Color

Por un lado, luego de clasificar noveno el viernes, ayer partió en la sprint –por el sistema de grilla invertida que utiliza la categoría– en el segundo lugar desde la primera fila, y peleó por el primer puesto desde el comienzo.

Lo consiguió antes de la primera curva, hasta que Richard Verschoor se lo arrebató en la vuelta 4, de las 23, y fue el vencedor.

Duerksen defendió su posición de segundo hasta el final y subió al podio con la bandera paraguaya.

Y por otro, en la principal, arrancó hoy noveno, remontó algunas posiciones, llegó a ser octavo, incluso, pero en la vuelta 4, de las 32, salió de los límites de pista, lo superaron, ingresó a los boxes para el cambio obligatorio de neumáticos, volvió, fue 18°, y sólo pudo mejorar hasta el 14° lugar, en el que cruzó la meta.

El paraguayo competirá por última vez con el AIX Racing en Abu Dabi. En 2026 lo hará con Invicta.
Nuestro compatriota cerrará la temporada con el GP de Abu Dabi, en el circuito de Yas Marina, el próximo domingo.