Al Attiyah: "Es genial estar en la cabeza después de cinco días nada fáciles"

El catarí alcanzó además el liderato de la general en coches al llegar al ecuador del rally con una ventaja de 6:10 sobre el sudafricano Henk Lategan y de 9:13 respecto al español Nani Roma.

El triunfo refuerza la posición de Dacia en la jornada de descanso, con Toyota y Ford también bien situados tras una primera semana marcada por la dureza del recorrido y los problemas mecánicos y Al Attiyah, cinco veces ganador del Dakar, recuperó terreno tras varios días complejos y tomó el mando de la carrera en un momento clave.

“Hoy he trabajado muchísimo. Los cinco primeros días no fueron fáciles, pero hoy he atacado de verdad. Es genial estar en cabeza en el día de descanso”, explicó el piloto catarí, que subrayó las dificultades iniciales de la prueba. “La primera semana no fue sencilla, tuvimos pinchazos y abrimos pista en la segunda jornada de la etapa maratón”, añadió.

Al Attiyah anticipó ajustes para la recta final del rally, en una segunda semana que se presenta decisiva. “Ahora tendremos que adaptar nuestra estrategia. Estamos contentos y da gusto ver este duelo con los demás equipos”, concluyó el líder, que afronta la continuación del Dakar con una posición sólida pero con rivales aún al acecho.

