El hispanocolombiano David Alonso recibe el "Pingüino de Oro"

En este acto, Alonso se ha mostrado agradecido por el galardón y ha prometido "trabajar duro" para tratar de ganar el próximo Mundial de la categoría Moto 2, como paso previo a su aspiración de competir después en Moto GP.

El joven piloto ha reconocido haber "quedado impactado" con la concentración vallisoletana "por la cantidad de aficionados que reúne y por la pasión que se respira en todos ellos" y ha asegurado que este premio le dará "impulso" para ir logrando más retos.

Además, en la clausura de "Pingüinos", se entregaron los premios al piloto peninsular más lejano, procedente de Rosas (Girona); al no peninsular más lejano, de Las Palmas de Gran Canaria; al piloto internacional más lejano, que llegó desde Dinamarca y a la piloto internacional más lejana, que partió desde Rumanía.

El de motoclub con mayor número de inscritos fue para Froilanes, con 108 personas, en el ámbito nacional, y para Motard Escorpioes, de Portugal, mientras que por puntos ganaron el mismo club luso, y Goldwing Asociación España.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La concentración motera "Pingüinos" ha cerrado este domingo su 43ª edición con 40.880 participantes, el 0,6% menos que en la anterior (41.120), y con una ocupación hotelera en Valladolid que ha rondado el 85 por ciento.