Antonelli, ileso tras sufrir un accidente de coche en San Marino

El coche del joven piloto, de 19 años, compañero del inglés George Russell en la escudería alemana, chocó contra la barrera de seguridad de la carretera, aunque se desconoce aún si era él el que iba al volante, según reportaron este martes los medios locales.

Las autoridades italianas investigan lo sucedido desde la madrugada del domingo, aunque no hay heridos ni un segundo coche implicado.

El vehículo en cuestión es el Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ 'Motorsport Collectors Edition' que la escudería le otorgó hace apenas unos días.

Antonelli podrá, por tanto, participar en los próximos test de Bahréin que se realizarán del miércoles 11 al viernes 13 de febrero en el circuito de Sakhir.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy