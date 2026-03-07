Joshua Duerksen rescata un punto en una accidentada Feature Race en Australia

Joshua Duerksen completó una actuación de resistencia en el circuito de Albert Park. Tras el histórico triunfo obtenido horas antes en la carrera Sprint, volvió a lucirse en la Feature Race del Gran Premio de Australia, logrando cruzar la meta en la zona de puntos pese a las complicaciones en pista.

La carrera, que consagró al búlgaro Nikola Tsolov como el primer ganador de una carrera larga en la temporada, estuvo marcada por la paridad y los incidentes. Duerksen, que partía desde la novena posición, se mantuvo en el pelotón de vanguardia durante gran parte de la prueba, gestionando el desgaste de neumáticos en un trazado que no perdona errores.

Doble revés: incidente y sanción

El camino al Top 10 no fue sencillo para el paraguayo de Invicta Racing. Durante el desarrollo de la competencia, se confirmó que Duerksen fue sancionado con 5 segundos de penalidad debido a una falsa largada (jump start), lo que obligó al piloto a extremar esfuerzos para no perder terreno en la clasificación final.

A esto se sumó un momento de alta tensión durante un duelo directo con el mexicano Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing). Un roce entre ambos autos complicó aún más el avance del paraguayo, quien finalmente apeló a su ritmo de carrera para compensar la sanción y asegurar la décima posición.

Este resultado le permite a Duerksen marcharse de Melbourne con una cosecha importante de puntos, consolidándose como uno de los protagonistas del campeonato desde el arranque.

Clasificación Final - Top 10 (Melbourne):

Nikola Tsolov (ART Grand Prix) Rafael Câmara Laurens van Hoepen Oliver Goethe Ritomo Miyata Tasanapol Inthraphuvasak Colton Herta Gabriele Minì Sebastián Montoya Joshua Duerksen (Invicta Racing)

La próxima cita de la Fórmula 2 será en el circuito de Sakhir, donde el paraguayo buscará mantener la racha goleadora —en términos de puntos— y seguir escalando en la tabla general.