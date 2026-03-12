Solberg, primer líder de un Rally Safari dominado sobre el barro por Toyota

En una primera jornada con pistas embarradas a causa de las fuertes lluvias, Solberg, ganador del Rally de Montecarlo que abrió el Mundial, aventaja en 33.3 segundos al segundo clasificado, el líder del Mundial y ganador en Suecia y del Safari del año pasado, el británico Elfyn Evans, que se quedó sin líquido limpiaparabrisas a mitad de la segunda especial, lo que le dificultó la visibilidad al cubrirse el parabrisas de barro.

Tercero a 1:05.1 es otro piloto con Toyota GR Yaris, el nueve veces campeón mundial francés Sébastien Ogier.

También tuvo una primera etapa complicada el japonés Takamoto Katsuta, que perdió su intercomunicador antes de la etapa inicial, lo que obligó a su copiloto, Aaron Johnston, a recurrir a señales manuales para guiarle. A pesar de ello, la pareja quedó a solo 10.2 segundos de Ogier y a 1:15.3 de Solberg, en cuarta posición, con su compañero de equipo en Toyota finlandés Sami Pajari quinto a casi un minuto.

Hyundai Motorsport tuvo un comienzo difícil en el rally, ya que sus tres coches i20 sufrieron problemas de sobrecalentamiento debido a que el espeso barro obstruyó sus radiadores. El belga Thierry Neuville marcha sexto clasificado a 2:21.9.

El equipo Toyota ha copado el podio en las dos primeras citas del Mundial: Montecarlo y Suecia, algo que se no se producía en el Mundial desde 1984, cuando lo logró el equipo Audi Sport sus Quattro A2. Ahora trata de hacerlo en el Rally Safari de Kenia.