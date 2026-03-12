WRC-Rally Safari de Kenia: Auspicioso arranque de los paraguayos

Fau Zaldívar, navegado por el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian, en el Škoda Fabia RS Rally2 #23, del Toksport, marcó el “scratch” en la PE1 denominada Camp Moran 1, de 24,3 kilómetros, y le hizo 4,7 segundos al británico Gus Greensmith (Toyota GR Yaris Rally2) y 10,8 al estonio Robert Virves (Škoda Fabia RS Rally2) en la categoría WRC2, tramo este que tuvo muchísimo barro luego de las últimas lluvias.

En la PE2 Mzabibu 1, de 8,8 kilómetros, marcó el quinto mejor tiempo del tramo, pero al final del mismo alegó que penó con una alarma del tablero que se encendió (temperatura elevada), motivo por el cual tuvo que bajar el ritmo por precaución.

Así, Fau culminó en el cuarto lugar de la clasificación general de la WRC2, a 25,3 segundos del líder provisional, Greensmith.

Por su parte, Diego Domínguez Bejarano, copilotado por el experimentado español de las Islas Canarias, Rogelio Peñate, en el Toyota GR Yaris Rally2 #25, del MSi Racing Team, también hizo lo propio en la PE2 Mzabibu 1 y fue el más rápido entre doce tripulaciones.

Con este resultado, Diego se ubicó como segundo de la WRC2, a tan sólo 3 segundos de Greensmith. Nuestro compatriota también se adjudicó el mejor registro en la primera pasada del shakedown (Nawisa, de 6,3 kilómetros).

Y finalmente, Andrea Larfarja, junto a Germán Maune, en la butaca derecha del Toyota GR Yaris Rally2 #31, también del MSi Racing Team, a pesar de las dificultades que tuvo al mando de su auto, logró finalizar la primera jornada del rally africano.

Andrea se ubicó en el tercer lugar de la categoría Máster, a la espera de lo que será la carrera de mañana, que tendrá un total de ocho pruebas especiales cronometradas, distribuidas en 125 kilómetros bajo el crono.