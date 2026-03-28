Kimi Antonelli ratifica su dominio y se queda con la pole en el GP de Japón

Kimi Antonelli consiguió su segunda pole position consecutiva de la temporada 2026 tras dominar la sesión de clasificación del Gran Premio de Japón. El joven piloto italiano de Mercedes superó a su compañero de equipo, George Russell, por 0,298 segundos, asegurando un nuevo doblete para la escudería en la primera fila de la parrilla en Suzuka.

Antonelli marcó el mejor tiempo de la sesión con un crono de 1:28.778 durante su primer intento en la Q3. Aunque no pudo mejorar en su segunda vuelta debido a un bloqueo en la curva 11, su tiempo inicial fue suficiente para mantener a raya a Russell y al resto de los competidores.

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Resultados destacados de la clasificación:

Mercedes dominante: Con este resultado, Mercedes logra su tercer bloqueo consecutivo de la primera fila en lo que va de la temporada.

Segunda fila: Oscar Piastri (McLaren) partirá desde la tercera posición, compartiendo fila con Charles Leclerc (Ferrari), quien finalizó cuarto.

Frustración para Verstappen: El actual campeón del mundo, Max Verstappen, fue la gran sorpresa negativa de la jornada al quedar eliminado en la Q2. El piloto de Red Bull saldrá desde la 11ª posición tras reportar que su coche era “completamente inmanejable”.

Actuación de los novatos: Arvid Lindblad tuvo una destacada actuación al meter su Racing Bulls en la Q3, clasificando en la 10ª posición.

Declaraciones de Antonelli:

“Estoy superfeliz con la sesión. Fue una clasificación limpia y me sentí muy bien en el coche. En cada salida iba mejorando y mejorando. Fue una lástima el bloqueo en la última vuelta, pero estoy muy satisfecho y ahora nos enfocaremos en la carrera de mañana”, comentó el italiano tras bajarse del monoplaza.

Parrilla de salida (Top 10):