Palou gana por primera vez en Long Beach y ya es líder de la IndyCar Series

El piloto catalán (Chip Ganassi) comenzó este domingo la prueba californiana en tercera posición, después de que su vuelta de clasificación solo fuera mejorada por el 'poleman' Rosenqvist (Meyer Shank Racing) y el mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren).

Apenas pasó una vuelta y media hasta que Palou, cuyo coche tradicionalmente amarillo dejó paso hoy al negro por motivos de patrocinio, adelantó al mexicano y empezó a seguir la estela del sueco, quien llegó a tener dos segundos de ventaja en la vuelta 20.

Aunque el español le alcanzó en el giro 31, momento en que ambos pararon en el 'pit lane', el ritmo de Rosenqvist fue mejor con los blandos y se alejó nuevamente.

Una bandera amarilla a falta de 32 vueltas reagrupó a la parrilla y empujó a todos los pilotos a realizar una nueva parada que cambió el liderato de la prueba.

Rosenqvist tuvo que dejar pasar a varios coches rezagados antes de reincorporarse al carril de 'boxes', lo que otorgó al español, que realizó una parada perfecta, el margen suficiente para salir por delante.

Una vez en cabeza, el vigente campeón imprimió una marcha más y fue el primero en ver la bandera a cuadros.

"Fue esa parada en 'boxes', bajo toda la presión, que estos chicos lograron hacer y ejecutaron a la perfección. A partir de ahí, solo fue cuestión de gestionar la situación", dijo Palou inmediatamente después de ganar la carrera.

O'Ward acabó en la quinta posición, mientras Kirkwood, hasta hoy líder de la general, terminó cuarto.

El barcelonés, campeón de la Indycar en 2021, 2023, 2024 y 2025, ha ganado tres de las cinco pruebas del año, y lidera el campeonato con 205 puntos, a 17 de Kirkwood. O'Ward es cuarto a 69 de la cabeza.