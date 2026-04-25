En Moto2, el neerlandés Collin Veijer (Kalex) evita el triplete español

Veijer, que realizó un tiempo de 1.39.101, estará acompañado en la primera línea de la parrilla de salida por otro español, Manu González (Kalex), tercero con 1.39.196, por los 39.15 de Escrig.

González defiende el liderato que mantiene en el Mundial de la categoría intermedia tras las tres pruebas celebradas hasta el momento y salir en la primera fila de la parrilla es una ventaja, más en Jerez, donde no es tan fácil adelantar como en otros circuitos del calendario.

Además, el madtrileño tiene distanciados a sus perseguidores en la clasificación, que este sábado no han podido meterse arriba.

Otro español, Daniel Holgado (Kalex), tercero en la general, ha finalizado séptimo la Q2; el segundo, Izán Guevara (Boscoscuro), ha acabado noveno; y el cuarto, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), se ha ido muy detrás, a la posición decimotercera.

El quinto de la clasificación después de las tres primeras pruebas del certamen (Tailandia, Brasil y Estados Unidos), el español Daniel Muñoz (Kalex), finalizó décimo por culpa de una caída que le lastró cuando era sexto en la Q2.

Esa sexta plaza fue finalmente para el colombiano David Alonso (Kalex), que estuvo bien en el primer tramo, liderando la Q2 con 39.3 durante unas vueltas, a dos décimas del que ha sido finalmente el mejor tiempo.

Hay que destacar también la cuarta posición del australiano Senna Agius (Kalex), que hizo buenos tiempos el viernes y que acecha al líder desde el sexto puesto de la general.