Ogier resalta la dificultad de una mañana "cambiante" por la aparición de la lluvia

Con el mantenimiento del liderato, que baja a los 5.3 segundos sobre su compañero de Toyota Gazoo Racing WRT, el galo ha solventado "una mañana cambiante" que ha dejado un tramo "complicado" en 'Arucas-Firgas-Teror 1' por la acumulación de humedades y las condiciones deslizantes en las horquillas del final.

Ogier ha enfatizado la buena decisión de montar neumáticos duros y blandos cruzados para mejorar un agarre “comprometido" por los parches de agua y ha apelado a centrarse en la tarde para conservar y afianzar su liderato.

Y avisa de las posibilidades de lluvia en la sección de esta misma tarde: "Ojalá pudiera saber completamente si va a llover luego, pero el riesgo parece ser mayor".