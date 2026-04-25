Solberg desafía a Ogier y comprime la lucha por la victoria del Rally Islas Canarias

La jornada arrancó con el piloto galés de Toyota Gazoo Racing WRT adjudicándose dos ‘scratches’ en ‘Maspalomas 1’ y ‘Arucas Firgas-Teror 1’, dos triunfos parciales que le acercaron a Solberg y convirtieron la lucha en un triunvirato, pero la dureza del tramo entre Moya y Gáldar pudo con Evans y se alejó ocho segundos de la cabeza que mantiene Ogier.

El francés administró su ventaja en los dos primeros tramos del día y controló la situación para mantener la batuta de mando, aunque la apertura del diferencial de su Toyota GR Yaris Rally1 en la bajada hacia Maspalomas y la lluvia en las especiales del norte empañaron su buen ritmo y permitieron a Solberg acecharle por el liderato.

Para el nórdico, a pesar de asegurar que fue “muy cauteloso” por la impredecibilidad de las condiciones y las carreteras deslizantes, fue una sección perfecta para acercarse a Ogier con su gran tiempo en ‘Moya-Gáldar 1’ y para alejar a su compañero Elfyn Evans, que empezó a mostrar su colmillo en una jornada que “ha ido mejor que ayer”.

Peores resultados acumuló Sami Pajari, quien pasó de ostentar la tercera plaza de la general a ceder casi 26 segundos con Elfyn Evans tras un bucle en el que afirmó que no se sintió cómodo y no supo entender las condiciones del firme húmedo en la llegada a meta en Teror y por la parte final del tramo galdense.

El líder del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC), Takamoto Katsuta, mejoró sus sensaciones del viernes, sin embargo, cometió un error inusual y perdió tiempo en el casco de Moya tras completar dos donuts en una rotonda en lugar del único que exigía la organización: “No he visto la salida de la rotonda y he tenido que volver a hacerla para salir”.

A pesar de “ir un poco a ciegas” por la variabilidad de la meteorología, Adrien Fourmaux dio un paso adelante con su Hyundai i20 N Rally1 y sobrepasó con suficiencia al español Dani Sordo para comandar la tripleta de la firma surcoreana, que sigue muy lejos de Toyota Gazoo Racing WRT.

Sordo perdió su feeling con el coche y cedió más de 22 segundos con su compañero francés, quien ya se impuso en el Islas Canarias en el año 2020 en condiciones mixtas, mientras que Thierry Neuville continuó su particular suplicio que le aleja a los dos minutos con Ogier: “Hago lo que puedo, honestamente. Las cosas no funcionan”.

Los Ford Puma Rally1 de Joshua McErlean y Jon Armstrong prosiguieron en su batalla de garaje y mejoraron sensaciones, especialmente un McErlean que se acercó a los tiempos de Hyundai Shell Mobis WRT en ‘Arucas-Firgas-Teror 1’.

En WRC2, Yohan Rossel conservó y amplió el liderato de la categoría a pesar de perder mucho tiempo en ‘Arucas-Firgas-Teror’ después de ser alcanzado por la lluvia, aunque con la fortuna de que el español Alejandro Cachón y su hermano Léo Rossel, segundo y tercero, también sufrieron las condiciones deslizantes y húmedas.

La acción se reanudará esta tarde con la repetición del tramo más extenso del rutómetro: ‘Moya-Gáldar’ (28,90 km.), tercera y última de un bucle que se abrirá con ‘Maspalomas 2’ (13,47 km.) y ‘Arucas-Firgas-Teror 2’ (13,74 km.)

El Rally Islas Canarias-Rally de España cerrará este domingo su quincuagésima edición con dos tramos inéditos para los equipos del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC): ‘Ingenio-Telde-Valsequillo’ (26,29 km.), una de las grandes novedades de esta edición, y ‘Santa Lucía-Agüimes’ (13,27 km.), designada ‘Wolf Power Stage’ de la prueba grancanaria.