Alonso: Aún no rodamos en mojado este año, así que si es así será un nuevo aprendizaje

“Creo que el rendimiento en la calificación mejoró un poco con respecto a ayer y a la prueba sprint, y es un alivio que los problemas de vibración de la unidad de potencia hayan disminuido, algo que nos preocupó mucho durante el parón (provocado por la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí a causa del conflicto bélico de Oriente Medio)", manifestó el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina, en la que festejó títulos en 2005 y 2006.

"Por desgracia, tuvimos algunos problemas con la caja de cambios que nos limitaron, así que tenemos que esforzarnos en entenderlos durante esta noche e intentar solucionar las cosas con miras a mañana", Alonso, de 44 años, que acaba de estrenar paternidad y que aún no ha decidido su futuro, aunque parece que no le gusta la idea de retirarse de la división de honor con las malas sensaciones que está experimentando en este arranque de curso, con un AMR26 del que se esperaba bastante más.

“Todavía no hemos rodado en mojado este año, así que si el tiempo cambia (los pronósticos apuntan a lluvia durante la carrera), será una experiencia de aprendizaje para nosotros y para todos los demás en la parrilla. Habrá que ver qué podemos hacer”, añadió el genial piloto asturiano -asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC)- este sábado en Miami.