Meteorología: ola de frío se queda en Paraguay al comenzar la semana patria

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos con cielos despejados y vientos del sureste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Se esperan condiciones similares mañana martes y el miércoles. Recién durante el fin de semana podrían producirse precipitaciones.

Las temperaturas siguen siendo bajas en Paraguay desde que una ola de frío se asentara sobre el país el pasado viernes.

Más frío al empezar la semana

Asunción registraba hoy 7 grados centígrados antes del amanecer – en puntos como Encarnación la mínima anunciada es de 3 grados – y se esperan temperaturas máximas de 18 grados en la capital, 17 en Ciudad del Este, 16 en Encarnación y hasta 20 en el Chaco.

Ciudad Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 7°C 18°C San Pedro 6°C 18°C Caacupé 5°C 17°C Villarrica 5°C 16°C Coronel Oviedo 5°C 17°C Caazapá 4°C 16°C Encarnación 3°C 16°C San Juan Bautista 4°C 16°C Paraguarí 5°C 17°C Ciudad del Este 5°C 17°C Asunción 6°C 18°C Pilar 5°C 17°C Pedro Juan Caballero 5°C 16°C Salto del Guairá 6°C 17°C Pozo Colorado 6°C 18°C Fuerte Olimpo 8°C 20°C Mariscal Estigarribia 7°C 20°C

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Los índices subirían muy levemente en los próximos días, con mínimas de 7 y 9 grados mañana y el miércoles en Asunción, y máximas de 20 y 22 grados.