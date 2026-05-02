Colapinto: Muy contento con haber repetido hoy el octavo puesto de la calificación de ayer

"Estoy muy contento con el resultado de la calificación de hoy, al haber podido repetir el octavo puesto de la calificación para el sprint. En general, ha sido un buen fin de semana hasta ahora y estoy muy orgulloso del equipo y de nuestro rendimiento", manifestó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires).

"Después de Japón, le dimos la vuelta a mi falta de ritmo y cambiamos algunas cosas; y da la impresión de que ha funcionado hasta ahora aquí en Miami, así que es muy gratificante que todo funcione", añadió Colapinto, que este domingo estará en posición de puntuar por segunda vez en lo que va de temporada, después de haber sido décimo en China.

"Perdimos algunos puestos en las primeras curvas del sprint después de que Max (Verstappen, neerlandés, de Red Bull) me cerrase el paso, pero él tenía a Lewis (Hamilton, inglés, de Ferrari) por dentro, así que ninguno de nosotros tenía a dónde ir", explicó.

"Fue mala suerte, pero esperamos más en el Gran Premio de mañana y nos centraremos en mantener nuestra posición", afirmó.

"Ha sido otro resultado positivo para todo el equipo, con Pierre (Gasly, su compañero, francés) y yo en la Q3 (la tercera ronda de la cronometrada principal). Ha certificado que el trabajo duro durante el parón ha dado sus frutos, por lo que ojalá que podamos llevarnos a casa algunos puntos mañana, como recompensa para el equipo", declaró Colapinto en el Hard Rock Stadium de Miami.